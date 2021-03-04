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و معايير للتدخلات بأوقات الطوارئ

الزراعة والصليب الأحمر تبحثان إعداد إطار نظم للمشاريع

04 آذار / مارس 2021 12:46

الزراعة والصليب الأحمر تبحثان إعداد إطار نظم للمشاريع
الزراعة والصليب الأحمر تبحثان إعداد إطار نظم للمشاريع

غزة- الرأي

بحثت وزارة الزراعة الفلسطينية، مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر،مشروع التحضير لاعداد اطار نظم للمشاريع، والاستجابة السريعة،ووضع معايير التدخلات لقطاع الانتاج النباتي في أوقات الطوارئ.


جاء ذلك، خلال استقبال مدير عام السياسات والتخطيط بالوزارة،م.وائل ثابت،وبحضور مشرفين من ادارات وقاية النبات، والارشاد الزراعي بالوزارة.


بدوره، أعلن م. أسامه المخللاتي من اللجنة الدولية للصليب الاحمر عن بدء وضع المعايير الأساسية لمناقشتها، بالاضافة إلى تحديد الأزمات التي تحتاج لاستجابة سريعة، والممكن العمل عليها.

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