18 وفاة و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين

رام الله - الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في رام الله، اليوم الخميس، تسجيل 18 وفاة، و2300 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1694 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وقالت الصحة في التقرير اليومي للحالة الوبائية في فلسطين، إن حالات الوفاة الجديدة سجلت في المحافظات على النحو التالي: نابلس (5)، بيت لحم (1)، سلفيت (2)، رام الله والبيرة (1)، جنين (1)، أريحا والأغوار (2)، مدينة القدس (5)، قطاع غزة (1).

وأضافت أن الإصابات الجديدة سجلت على النحو التالي: قلقيلية (85)، الخليل (367)، نابلس (293)، بيت لحم (172)، ضواحي القدس (100)، سلفيت (79)، طولكرم (100)، رام الله والبيرة (378)، جنين (76)، أريحا والأغوار (44)، طوباس (27)، قطاع غزة (156)، مدينة القدس (423)، مشيرة إلى أنه تم إجراء 9186 فحصا.

وأشارت الصحة إلى أن حالات التعافي الجديدة توزعت حسب التالي: قلقيلية (33)، الخليل (238)، نابلس (80)، بيت لحم (92)، ضواحي القدس (81)، سلفيت (49)، طولكرم (70)، رام الله والبيرة (532)، جنين (48)، أريحا والأغوار (12)، طوباس (15)، قطاع غزة (153)، مدينة القدس (291).

وأوضحت أن نسبة التعافي من فيروس "كورونا" في فلسطين بلغت 89.5%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 9.4%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.

ولفتت الصحة إلى وجود 135 مصابا في غرف العناية المكثفة، بينهم 32 موصولون على أجهزة التنفس الاصطناعي.