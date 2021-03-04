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المباحث العامة تنجز قضية سرقة مخزن بقيمة 80 ألف شيكل

04 آذار / مارس 2021 01:25

غزة- الرأي:

أنجز قسم مباحث التفاح والدرج تكليفاً من مفتش تحقيق الشرطة والمفوض من النيابة العامة ، حول كشف ملابسات سرقة مخزن لأحد التجار . وبين النقيب يوسف ماضي رئيس قسم مباحث التفاح والدرج أن قيمة المسروقات بلغت " 80.000 "شيكل وهي عبارة عن مواد غذائية قام اللص بسرقتها عن طريق تبديلها ببضاعة أخرى رخيصة الثمن. وأوضح النقيب ماضي أنه باستخراج عدد من تسجيلات للكاميرات تم التعرف على اللص وهو أحد موزعي البضاعة وهو المدعو (خ.ن ) وتم استدعاؤه لقسم المباحث لمباشرة التحقيقات معه. وبمتابعة التحقيق مع المذكور اعترف على قيامه بالسرقة من داخل مخزن التاجرعن طريق تبديل البضاعة الرخيصة بأخرى غالية ويقوم بتصريفها للتجار بعد أن يضع عليها لاصق باسمه. واعترف المذكور على قيامه بنفس العملية لأكثر من 20 مرة ، حيث تم الانتهاء من التحقيقات وإحالة ملف القضية لمفتش تحقيق الشرطة لاستكمال الإجراءات القانونية.
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