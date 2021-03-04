أوقاف غزة تعقد سلسلة مجالس علمية ودورات تدريبية

غزة- الرأي

عقد قسم الوعظ والإرشاد بمديرية أوقاف غزة سلسلة مجالس علمية عبر برنامج الزوم، استهدفت أكثر من "250" طالب وطالبة من طلبة العلم الشرعي من قطاع غزة ودول عربية وأجنبية، بمشاركة مدير أوقاف غزة د. محمد سالم ورئيس قسم الوعظ م. محمد أبو سعدة.



وأوضح سالم أن تنفيذ المجالس العلمية يأتي في إطار خطة المديرية وأنشطتها الدعوية وبرامجها العلمية، منوهاً بأن المديرية انتهت من تنظيم سلسلة برامج دعوية هادفة تعنى بتعزيز العلوم الشرعية لدى النشأ المسلم.



وفي ذات السياق نظمت مديرية أوقاف غزة دورتين منفصلتين بعنوان "شرح متن سفينة النجاة" و"الدورة العلمية المهارية للأئمة والخطباء"، ضمن خطتها التطويرية للعام الحالي.