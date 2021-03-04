التعليم في خان يونس يعقد اجتماع للمشرفين التربويين

خان يونس- الرأي

اجتمع أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم بخان يونس اليوم الخميس الموافق 2021/3/4، بالمشرفين التربويين بحضور: د. إبراهيم رمضان مدير الدائرة الفنية، وأ. محمود المصري رئيس قسم الإشراف التربوي، وأ. حنان الطبش رئيس قسم العلاقات العامة والإعلام.



وافتتح اللقاء أ. الفرا بكلمة ثمن من خلالها جهود المشرفين التربويين، وتحدث عن ضرورة تكثيف متابعة المدارس وخاصة طلبة الثانوية العامة وبث الطمأنينة وتقديم الدعم النفسي والمعنوي، ومتابعة التزام المدارس بإجراءات السلامة والوقاية، وتنفيذ زيارات لمدارس الفترة المسائية، وتفعيل لجان المباحث واستخدام الأساليب الإشرافية المتنوعة، وأشاد بجهود أبناء المغفور له بإذن الله د. فاروق الفرا التي يبذلونها في خدمة المسيرة التعليمية ودعم المتميزين من طلبة الثانوية العامة.



ومن ناحيته أكد د. رمضان على ضرورة مشاركة المشرفين التربويين في اللقاءات الوجاهية التي تعقدها المدارس للنخب الطلابية في الثانوية العامة لتقديم النصح والإرشاد والخبرات المختلفة، والتي تهدف إلى تحقيق أفضل المراكز، ومتابعة برامج التمكين للطلبة ضعاف التحصيل الهادفة إلى تمكين الطلبة من المهارات الأساسية في المباحث وتعمل على رفع النسب العامة للمديرية.

وأكد على ضرورة الالتزام بالرزم التعليمية، واطلاع المعلمين والطلبة على آخر التعليمات الخاصة بنمط الاختبار والمحذوف، منوهاً إلى ضرورة تجهيز نماذج للاختبارات لتعميمها على الطلبة، وتحدث د. رمضان عن آليات التقييم لطلبة الصفوف من الخامس للحادي عشر خلال الفصل الثاني، منوهاً إلى ضرورة تنفيذ زيارات صفية للمعلمين الجدد، ومتابعة الصفوف الافتراضية، كذلك تنفيذ دورة تهيئة للمعلمين الجدد، وضرورة الزام المعلمين بنصابهم التعليمي.

هذا وعرض أ. المصري تحليل نتائج مسابقة د. فاروق الفرا التي عقدتها المديرية للمشاركين في المسابقة من طلبة الثانوية العامة المتميزين.

هذا وتم الرد على استفسارات الحضور.