" الشباب والثقافة" تعقد ورشة عمل بعنوان"النظام المالي الموحد للمراكز الشبابية"

غزة- الرأي



عقدت الهيئة العامة للشباب والثقافة، ورشة عمل بعنوان"النظام المالي الموحد للمراكز الشبابية"، لمناقشة مقترح النظام المالي للمراكز الشبابية، بمقرها صباح اليوم الخميس ..

جاء ذلك، بحضور أحمد محيسن رئيس الهيئة العامة للشباب والثقافة، و جمال العقيلي مدير عام الشباب و علاء الباز مدير دائرة الاتحاداتوالمراكز الشبابية، بالإضافة الى لفيف من الشخصيات والوزرات الحكوميةوممثلين المراكز الشبابية وأكاديميين.



وافتتح الباز الورشة، "رحب فيها بالمراكز الشبابية والحضور لمناقشة مسودة النظام المالي الموحد".



و قال الباز أن الورشة تهدف إلى الاستماع لملاحظات الحضور من المراكز الشبابية والمختصين لوضعها في عين الاعتبار عندما يتم صياغة النظام من جديد لإقراره وإدخال بعض التعديلات اللازمة عليه.



من جانبه أكد أحمد محيسن رئيس الهيئة على أهمية النظام المالي لتنفيذ إجراءات واضحة وشفافة لإثبات العملية المالية وفقاً لما يقرره المركز وبما يتوافق مع التعليمات المالية المقرة من الهيئة بما يضمن مصلحة العمل ووفقا لما يتماشى مع المبادئ المحاسبية المتعارف عليها.



وأشار أن الهيئة ارتأت إيجاد نظام مالي موحد للمراكز الشبابية يحكم العلاقة بينها، وذلك بوضع الإجراءات المحاسبية المطلوبة لإدارة ومراقبة

أنشطتها.



كما لفت جمال العقيلي مدير عام الشباب بالهيئة الى أنه تم إعداد النظام بصورته الأولية من قبل الإدارة العامة للشباب طبقاً لقانون المراكز الشبابية المطبق في قطاع غزة.



ونوه الى أن النظام سيطبق على كافة المراكز الشبابية التي تعمل في قطاع غزة واستعرض العقيلي أهم البنود التي يركز عليها النظام المالي أهمها مسئوليات الصرف والاحتفاظ بالمستندات والسجلات المحاسبية، وكيفية التعامل مع الإيرادات الخاصة والتبرعات، وآلية استلام المساعدات العينية وإعداد الموازنات المالية التقديرية للمراكز الشبابية .



ومن جهتهم وضع المشاركين بالورشة بعض التعديلات لإدخالها على المسودة الأولية ، وطالبوا الهيئة بأخدها في عين الاعتبار بما يخدم المراكز الشبابية.