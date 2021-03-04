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غزة: 3176 مولودا جديدا خلال فبراير

04 آذار / مارس 2021 03:53

غزة - الرأي

أظهرت إحصائية صادرة عن الإدارة العامة للأحوال المدنية بوزارة الداخلية- الشق المدني- أن قطاع غزة شهدَ خلال شهر فبراير الماضي 3176 مولوداً جديداً، و286 حالة وفاة.

وبيّنت الإحصائية أن عدد الذكور من بين المواليد بلغ 1676 مولوداً، بنسبة 52.7 %، في حين بلغ عدد الإناث 1500 مولودة بواقع 47,2%.

وفي تفصيل المحافظات، أوضحت الإحصائية أن مكاتب الأحوال المدنية بمديرية داخلية محافظة غزة سجّلت 1126 مولوداً، ومحافظة شمال غزة 545 مولوداً، فيما سجلت مديرية داخلية محافظة الوسطى 479 مولوداً، ومديرية خانيونس 657 مولوداً، ومديرية رفح 369 مولوداً.

وحول عدد الوفيات، أفادت الأحوال المدنية أن مكاتبها في محافظات القطاع سجلت 286 حالات وفاة خلال فبراير الماضي، من بينها 168 ذكور بنسبة 58.7%، و118 إناث بنسبة 41.2%.

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