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سرحان: الأشغال أعادت إعمار أكثر من 15 ألف منزل بشكل كامل

04 آذار / مارس 2021 05:03

سرحان
سرحان

غزة – الرأي:

أعلن وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان م. ناجي سرحان أن وزارة الأشغال العامة والإسكان أعادت إعمار أكثر من 15 ألف وحدة سكنية تعرضت للتدمير خلال الحروب التي تعرض لها قطاع غزة خلال السنين الماضية.

وأكد سرحان خلال "وضع حجر أساس" لإنشاء عمارة سكنية لإيواء الأسر الفقيرة في شمال قطاع غزة بتمويل كريم من مؤسسة ATC اندونيسا تنفيذ جمعية سلام للإغاثة والتنمية.

وأشار سرحان إلى أن وزارة الأشغال العامة والإسكان نفذت 13 مشروعًأ سكنيًا لإيواء الأسر الفقيرة ومحدودي الدخل، إضافة لبرامج الوزارة في الاعمار والإسكان والبنية التحتية.

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