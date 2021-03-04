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الأوقاف تشارك في ورشة عمل لمناقشة وثيقة تحليل الواقع الشبابي بغزة

04 آذار / مارس 2021 05:21

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غزة – الرأي:

شارك مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والاعلام بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية أ. أنور أبو شاويش في ورشة عمل نظمتها الهيئة العامة للشباب والثقافة في غزة, لمناقشة وثيقة تحليل الواقع الشبابي في غزة وتحديد القضايا محور " الشباب... التكنولوجيا والاعلام".

وتناول اللقاء مناقشة مؤشرات واقع الشباب والتحديات التي تواجه بناء مستقبل أفضل لهم, وتحليل دور الشركاء وتحليل الواقع.

وأوضح أبو شاويش أن اللقاء جاء لطرح ومعالجة الواقع الأليم الذي يعيشه الشباب الفلسطيني والصعوبات المحيطة بهم, منوهاً بأن الوثيقة استندت في بياناتها حول واقع الشباب على التقارير والبيانات الرسمية والدراسات المنشورة من قبل مركو الاحصاء الفلسطيني والمنظمات المختصة.

وأشار خلال كلمته أن الشباب في فلطين يواجه جملة من التحديات المتداخلة في ظل وجود الاحتلال الصهيوني والانقسام الفلسطيني الذي أثر على جميع مناحي الحياة, مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة توفير الامكانات اللازمة لمساعدة الشباب في تحقيق النمو المطلوب.
 

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