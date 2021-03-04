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الأوقاف تُكرم المرشدات والمحفظات المتميزات بالوسطى

04 آذار / مارس 2021 05:23

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غزة – الرأي:

كرمت دائرة القرآن الكريم بالعمل النسائي التابع لوزارة الأوقاف المرشدات والمحفظات المتميزات بالمحافظة الوسطى خلال عام 2020م , وذلك خلال حفل أُقيم في قاعة القدس بمقر الوزارة بحضور وكيل وزارة الأوقاف د. عبد الهادي الأغا, ومدير عام العمل النسائي أ. كفاح الرملي ورئيس شعبة التحفيظ أ. امل اشتيوي , ومشرف تحفيظ الوسطى سمية دويدار.

وخلال كلمة له ثمن د. الأغا جهود المحفظات اللاتي أبدعن في تخريج حافظات مميزات في القراءة والاتقان, ويمثلن القرآن بأبهى صورة يحتذى بها, لدى مراكز القطاع التابعة للأوقاف, مشيراً الى أن الأوقاف تولي ملف القرآن الكريم اهتماماً كبيرا ولن تدخر جهداً في دعم مشروع القرآن الكريم حفظاً وتدبراً.

ومن جهتها أشادت الرملي بإنجازات التحفيظ خلال جائحة كرونا, مذكرة بأن برامج التحفيظ تشهد تطور نوعي وكمي في الميدان, خاصة وأن برامج التحفيظ تحظى بتميز وجودة في الأداء والعرض.

بدورها أوضحت اشتيوي أن محافظة الوسطى من أكثر المناطق تميزاً, حيث خرًّجت (40) حافظة للقرآن الكريم خلال جائحة كرونا و(56) حافظة خلال عام 2020, و(2000) طالبة للأجزاء المجتمعة.

وفي الختام تم تكريم المرشدات والمحفظات اللاتي تميزن بعملهن الدؤوب الإلكتروني والميداني للارتقاء بمراكز التحفيظ والخروج بأفضل النتائج.
 

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