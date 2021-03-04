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الاقتصاد وديوان المظالم يتفقدان مصنع بلبل لأفرش الغاز

04 آذار / مارس 2021 05:26

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غزة – الرأي:

استمع وكيل وزارة الاقتصاد الوطني د. رشدي وادي ورئيس ديوان المظالم د. محمد الفرا للعقبات التي تواجه الصناعات الوطنية، خلال زيارتهم لمصنع بلبل لإنتاج فروش الغاز.

وعبر د. وادي عن فخر وزارته بالصناعات والمنتجات الوطنية الفلسطينية التي باتت ذات جودة وصناعة عالية، وعن تمسك الوزارة بمفهوم إحلال الواردات وداعمها للنهوض بالاقتصاد.

وأضاف وادي أن الوزارة ستتخذ كل الإجراءات الإدارية والقانونية لحماية المنتج الوطني وعدم المساس به، كونه يوفر فرص عمل لمئات العاطلين.

وأشار وادي إلى وقوف الوزارة بالتوازي مع كافة التجار والمصانع من أجل حل المشاكل العالقة وتسهيل الصناعة والبيع أمامهم.

من جهته أوضح رئيس ديوان المظالم د. محمد الفرا أن الصناعات الوطنية حققت نجاحا كبيرا، كونها صمدت أمام آلة الاحتلال التي دمرت المصانع وزادت من نسب البطالة في صفوف المواطنين.

وشكر مدير شركة بلبل لإنتاج فروش الغاز طلب بلبل، الوزارة على الزيارة للمصنع والاطلاع على سير العمل فيه، واستماعها للمشاكل التي تواجههم وضرورة وضع حلول لها من قبل الوزارة.
 

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