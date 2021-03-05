بداية غزة تقضي بالسجن المؤبد على مدان بالقتل

غزة- الرأي

قضت محكمة بداية غزة (الدائرة الاولي) صباح الخميس، حكماً بالحبس المؤبد على مواطن أدين بتهمة القتل خلافاً لمواد قانون العقوبات الفلسطيني فى قضية قتل المواطنة ( ف/ ع) .



وأدانت هيئة المحكمة المدان (خ.ع) الفار من العدالة بالتهم المسندة اليه فى لائحة الاتهام حيث حكمت بمعاقبته بالحبس المؤبد.



وكان المتهم قد قام وبتاريخ ٩/١/٢٠٠٤ بالتسبب فى موت المجني عليها (ف/ع) بأن قام ومتهمون اخرين بإغلاق فمها وشل حركتها وضربها عدة ضربات على رأسها وصدرها أدت لفقدان حياتها.



وتعتبر القضية من القضايا التى حدثت عام ٢٠٠٤ والتى يسعي القضاء بجدية واهتمام لانهائها وعدم ابقائها فى سجلات المحاكم ، وضمن سياسة القضاء بالزام الخصومة ( النيابة العامة والدفاع) بإجمال بيناتهم وعدم اطالة أمد التقاضى سعيًا منه لتحقيق مجتمع آمن بعيدًا عن الجريمة، وبإطار السعى نحو تحقيق عدالة ناجزة وسريعة فى موازاة ومراعاة وضمانة كفالة حق الدفاع التى نص عليها القانون الاساسي الفلسطيني وقانون الإجراءات الفلسطيني.