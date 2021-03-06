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تفعيل رابط فحص المنحة القطرية

06 آذار / مارس 2021 11:49

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن البدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة وذلك بدءً من غد الأحد وحتى تاريخ  18-03-2021 وذلك أيــام الـدوام الرسمـي، عبر مكاتب البري.

ودعت المستفيدين للالتزام بالتعليمات التالية:

✅ الصرف للمستفيد شخصياً .

✅ التوقيع وكتابة رقم الهاتف . الخلوي على سند الصرف .

✅ إحضار قلم شخصي للتوقيع

 ضرورة الالتزام بوسائل الوقاية الشخصية ولبس الكمامة .

✅ تعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول للاماكن المخصصة للصرف

على المستفيد المصاب لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي عدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة .

✅ يرجى المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكان الصرف (طابور الانتظار خارج المكان) .

✅ يرجى الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام .

# سيتم الصرف للمستفيد حسب المكان والموعد  المخصص له.

وكانت وزارة التنمية الاجتماعية قالت إن المنحة ستُصرف لـ 100 ألف أسرة مستورة ومتعففة في محافظات قطاع غزة، بواقع 100 دولار لكل عائلة.

وأوضحت أن الدفعة تتضمن من حصل على المنحة  اقل من ١٧ مرة ، ومن حصل على ١٧  مرة ولديه ثلاثة أبناء ولا يوجد اسماء جدد

 

رابط الفحص || من هنا ||

 

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