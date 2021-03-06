الداخلية تعلن عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غد الأحد.

وأشارت إلى أن السفر سيكون مخصصاً للحافلة السادسة والمتأخرين من الكشف السابق رقم (2021/6).

ودعت الوزارة الواردة أسماءهم التواجد غداً الساعة 7 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وأكدت ضرورة إجراءإجراء فحص كورونا للحافلات (من الأولى حتى الرابعة) من الكشف الجديد المرفق أدناه، غداً الأحد الساعة 9 صباحاً في المراكز الصحية المعلن عنها بجميع المحافظات، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وبينت الوزارة أن إجراء فحص كورونا للحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من الكشف الجديد، يوم الإثنين في نفس الموعد والأماكن، وانتظار إعلان بخصوص موعد سفرهم.

وشددت على ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

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