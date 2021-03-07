وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح لكرة السلة يهزم الشباب وكالة الرأي الفلسطينية صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية وفاة رجل هاجمته 7 كلاب بيتبول! وكالة الرأي الفلسطينية مدير صحة رام الله: نسبة الإشغال في المشافي 100% وكالة الرأي الفلسطينية مخلوق بحري غامض يبلغ طوله 23 قدمًا يظهر على الشاطئ في ويلز وكالة الرأي الفلسطينية عصير الكرفس له فوائد عديدة منها علاج المسالك البولية وكالة الرأي الفلسطينية تحذير.. 5 أشياء تجنب وضعها في الميكروويف وكالة الرأي الفلسطينية البيض.. لهذه الأسباب يجب أن يكون ضمن نظامك الغذائي! وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف طبقة خامسة فى مركز الكوكب وكالة الرأي الفلسطينية أبل تتصد الساعات الذكية في الهند
أخبار » الرياضة و الملاعب

ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن للفوز 4-2 على دورتموند

07 آذار / مارس 2021 09:09

ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن للفوز 4-2 على دورتموند
ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن للفوز 4-2 على دورتموند

انتفض بايرن ميونخ حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وفاز 4-2 على بروسيا دورتموند بفضل ثلاثية من روبرت ليفاندوفسكي ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين اليوم السبت.

وسجل دورتموند مرتين عن طريق إرلينغ هالاند، ورد ليفاندوفسكي بتسجيل ثنائية في الشوط الأول المثير.

لكن ليون غوريتسكا أهدى التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 88 قبل أن يحسم ليفاندوفسكي الانتصار بتسجيل هدفه الثالث في الدقيقة 90.

وأصبح المهاجم البولندي يملك 31 هدفا قبل عشر جولات من نهاية الدوري، ويطارد الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي أحرز 40 هدفا في الدوري خلال موسم 1971-1972.

ويملك بايرن، الذي يحاول حصد لقب الدوري للموسم التاسع على التوالي، 55 نقطة وبفارق نقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي تصدر المسابقة بشكل مؤقت بعد فوزه اليوم 3-صفر على فرايبورغ وقبل أن يعود للمركز الثاني.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟