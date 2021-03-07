ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن للفوز 4-2 على دورتموند

انتفض بايرن ميونخ حامل اللقب بعد التأخر بهدفين وفاز 4-2 على بروسيا دورتموند بفضل ثلاثية من روبرت ليفاندوفسكي ليحتفظ بصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بفارق نقطتين اليوم السبت.

وسجل دورتموند مرتين عن طريق إرلينغ هالاند، ورد ليفاندوفسكي بتسجيل ثنائية في الشوط الأول المثير.

لكن ليون غوريتسكا أهدى التقدم لصاحب الأرض في الدقيقة 88 قبل أن يحسم ليفاندوفسكي الانتصار بتسجيل هدفه الثالث في الدقيقة 90.

وأصبح المهاجم البولندي يملك 31 هدفا قبل عشر جولات من نهاية الدوري، ويطارد الرقم القياسي للأسطورة جيرد مولر الذي أحرز 40 هدفا في الدوري خلال موسم 1971-1972.

ويملك بايرن، الذي يحاول حصد لقب الدوري للموسم التاسع على التوالي، 55 نقطة وبفارق نقطتين عن رازن بال شبورت لايبزيغ الذي تصدر المسابقة بشكل مؤقت بعد فوزه اليوم 3-صفر على فرايبورغ وقبل أن يعود للمركز الثاني.