فيتا الكونغولي يفسد ريمونتادا الأهلي المصري بتعادل قاتل بدوري أبطال أفريقيا

أضاع الأهلي المصري نقطتين ثمينتين في صراعه للصعود إلى الأدوار الإقصائية ببطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما تعادل 2 / 2 مع ضيفه فيتا كلوب الكونغولي الديمقراطي، اليوم السبت، في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى للمسابقة القارية، التي شهدت تعادل المريخ السوداني مع ضيفه سيمبا التنزاني بدون أهداف.

وبقي الأهلي في المركز الثالث برصيد أربع نقاط، بفارق الأهداف خلف فيتا، صاحب المركز الثاني، المتساوي معه في نفس الرصيد، بفارق ثلاث نقاط خلف سيمبا (المتصدر)، فيما تذيل المريخ الترتيب بنقطة واحدة.

ورغم السيطرة المطلقة للأهلي خلال المباراة، تقدم فيتا بهدف مباغت حمل توقيع مكابي ليليبو في الدقيقة 41، لكن الفريق الأحمر انتفض في الشوط الثاني، ليحرز البديلان محمد شريف ومروان محسن هدفين لأصحاب الأرض في الدقيقتين 69 و71.

وتمكن فيتا من العودة للقاء، بعدما سجل هدفا عن طريق ريكي تولينجي في الدقيقة 80 من ركلة جزاء مثيرة للجدل احتسبها الحكم المغربي رضوان جيد، ليحصل كل فريق على نقطة وحيدة.

يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة سوف يصعدان لدور الثمانية في المسابقة.

بدأت المباراة باستحواذ على الكرة من جانب الأهلي، قبل أن تشهد الدقيقة 12 الفرصة الأولى للفريق الأحمر عن طريق محمد مجدي أفشة الذي تابع تمريرة عرضية من الناحية اليسرى عبر أيمن أشرف، ليسدد ضربة رأس، لكن الكاميروني سيمون أوموسولا، حارس مرمى فيتا، تصدى للكرة ببراعة.

لم تمر سوى دقيقتين، حتى أضاع أفشة فرصة أخرى، عندما تلقى تمريرة عرضية من جهة اليسار عن طريق أليو ديانج، ليسدد من داخل منطقة الجزاء، دون مضايقة من أحد، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر مباشرة.

حاول فيتا مبادلة الأهلي الهجمات، وسنحت له أول فرصة في الدقيقة 25 من هجمة مرتدة انتهت بتسديدة من خارج المنطقة عن طريق مايامبا كوكوياني ذهبت إلى ركلة مرمى.

رد الأهلي بهجمة من الناحية اليسرى في الدقيقة 27 عن طريق أيمن أشرف، الذي أرسل تمريرة عرضية إلى والتر بواليا، الذي سدد ضربة رأس مرت فوق العارضة مباشرة.

أسرع الأهلي من إيقاعه، وحاصر فيتا في منطقة جزائه، حيث مرر محمد هاني كرة عرضية من الناحية اليمنى في الدقيقة 29، كادت أن تخدع الحارس، الذي أبعد الكرة بقبضة يده، قبل أن يرسل نفس اللاعب عرضية من جهة اليمين إلى بواليا، الذي سدد ضربة رأس في أحضان أوموسولا في الدقيقة 31.

وصادف الأهلي سوء حظ بالغ في الدقيقة 33، حيث تلقى أجايي تمريرة عرضية من الجهة اليسرى، ليمررها برأسه إلى عمرو السولية، الذي سدد من داخل المنطقة مباشرة دون رقابة، لكن وانجو مبامبو أبعد الكرة من على خط المرمى.

عاد سوء الحظ لمطاردة الأهلي من جديد في الدقيقة التالية، حيث سدد السولية من داخل المنطقة كرة ضعيفة، قابلها بواليا الذي سدد وهو على بعد خطوات من المرمى، لكن الكرة ارتدت من القائم الأيسر.

وأهدر حسين الشحات فرصة مؤكدة للأهلي في الدقيقة 35، عندما تلقى تمريرة بينية من أجايي انفرد على إثرها بالمرمى، لكنه سدد برعونة ليبعدها أوموسولا لركنية.

وحملت الدقيقة 41 صدمة لجماهير الأهلي، بعدما سجل فيتا هدفا على عكس سير اللعب تماما عن طريق مكابي ليليبو، الذي انطلق من الناحية اليمنى، مراوغا أيمن أشرف، قبل أن يسدد من داخل المنطقة، لترتد الكرة من محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي، وتصل الكرة للاعب نفسه، الذي لم يجد صعوبة في إيداع الكرة داخل الشباك.

واصل الأهلي تكثيف هجماته في محاولة للتعادل، وتابع أفشة تمريرة أمامية أبعدها الدفاع بطريقة خاطئة، لتصل الكرة إليه ويسدد مباشرة، لكن أوموسولا واصل تألقه وأمسك الكرة على مرتين في الدقيقة 43.

وهدد أفشة مرمى فيتا من جديد بتسديدة في الدقيقة 44 أبعدها الحارس، لينتهي الشوط الأول بتقدم فيتا بهدف نظيف.

واصل الأهلي هجماته المكثفة مع انطلاق الشوط الثاني، وأضاع والتر بواليا فرصة مؤكدة في الدقيقة 50، عندما تلقى تمريرة بينية، لينفرد بالمرمى ولكنه أطاح بالكرة بعيدة عن المرمى.

وعاد بواليا لإهدار فرصة أخرى في الدقيقة 55، عندما تلقى تمريرة من أفشة، ليسدد من داخل المنطقة، لكن حارس فيتا كان لها بالمرصاد.

أجرى الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني تبديلين بنزول محمد شريف وطاهر محمد طاهر بدلا من بواليا وحسين الشحات.

حاصر الأهلي منطقة جزاء فيتا وتعددت التمريرات العرضية من كلا الجانبين، وأضاع بدر بانون فرصة أخرى في الدقيقة 62، حينما تابع ركلة حرة نفذها أفشة أمامية، ليسدد ضربة رأس، لكن أوموسولا تصدى للكرة قبل أن ترتطم في القائم الأيسر.

وعلى عكس سير اللعب، كاد فيتا أن يخطف هدفا آخر في الدقيقة 64، حينما تلقى مكابي ليليبو تمريرة أمامية، ليسدد قذيفة مدوية من داخل المنطقة، لكن الشناوي أبعدها لركنية.

وجاءت الدقيقة 69 لتشهد هدف التعادل للأهلي عن طريق محمد شريف، حيث انطلق جونيور أجايي من الناحية اليسرى حتى وصل لمنطقة الجزاء، قبل أن يسدد في القائم الأيمن لترتد الكرة لشريف، الخالي من الرقابة، الذي وضع الكرة بسهولة داخل الشباك.

ولم تمر سوى دقيقتين، ومن أول لمسة له للكرة بعد نزوله للملعب بدلا من أليو ديانج، أحرز مروان محسن الهدف الثاني للأهلي، بعدما تسلم عرضية من جهة اليمين عن طريق أفشة، ليسدد مباشرة على يسار حارس فيتا، الذي حاول إبعادها دون جدوى لتسكن شباكه.

تخلى فيتا عن حذره الدفاع، وبادل الأهلي الهجمات، ليحصل على ركلة جزاء (مثيرة للجدل) في الدقيقة 78، بعد سقوط ريكي تولينجي في كرة مشتركة مع عمرو السولية، لينفذ اللاعب ذاته الركلة بنجاح مسجلا هدف التعادل في الدقيقة 80.

عاد الأهلي لنشاطه الهجومي من جديد بحثا عن هدف الفوز، الذي كاد أن يتحقق في الدقيقة الأخير من الوقت المحتسب بدلا من الضائع عن طريق محمد شريف، الذي تلقى تمريرة بالرأس من أجايي، ليسدد مباشرة وهو بمواجهة المرمى، لكنه وضع الكرة بجوار القائم الأيمن، لينتهي اللقاء بالتعادل 2/ 2.