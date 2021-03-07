"الشباب والثقافة" تعلن بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج دورة مارس 2021

غزة- الرأي

أعلن صندوق دعم الشباب الفلسطيني التابع للهيئة العامة للشباب والثقافة بغزة، عن بدء التسجيل للاستفادة من القرض الحسن للزواج دورة مارس 2021.



وأوضح مدير عام الصندوق الأستاذ عصام الهبيل أن التسجيل للقرض متاح أمام كافة الشباب الفلسطينيين الراغبين بالزواج ممن لم يسبق لهم الزواج وتتراوح أعمارهم بين 22-35 عامًا، ومشيرًا إلى أن المستفيد يحصل على قرض حسن بقيمة 2000 دولار يسدد شهريًا بقيمة 50 دولار بدون فائدة مالية.



ولفت إلى أن التسجيل للقرض يتم من خلال الموقع الإلكتروني للصندوق قسم الخدمات الإلكترونية www.pysf.ps، ويبدأ يوم الأحد 07/03/2021 وينتهي مساء يوم الخميس 11/03/2021.



يشار إلى أن عدد الشباب المستفيدين من القرض الحسن الذي يقدمه الصندوق منذ تأسيسه بلغ أكثر من 3600 شاب.