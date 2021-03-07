توصيات حكومية بإعداد دليل إجرائي مُرشِد لضبط المستندات المزورة

غزة- الرأي

نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية لقاء تدريبي لموظفي التصديقات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن دورة (كشف التزوير وإجراءات التصديق)، إلى إعداد دليل إجرائي حكومي مرشد، للمختصين في كشف قضايا التزوير والتزييف.

وقد شارك في اللقاء التدريبي ممثلي وزارة الخارجية والعدل والتعليم والقضاء الشرعي.

وأكد عضو النيابة المدرِّب أ.أحمد السوسي، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات وجمع الأدلة في قضايا التزييف والتزوير، وتعتمد في مثل هذه القضايا على تقارير الأدلة الجنائية، وقدّم نماذج عملية من واقع التحقيقات للنيابة العامة؛ تعزز المهارات للمتدربين، وصولاً لتحقيق العدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمستندات الرسمية.