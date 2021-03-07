وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2776) الاحد 7/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية البدء بصرف المنحة القطرية اليوم عبر مكاتب البريد وكالة الرأي الفلسطينية فيتا الكونغولي يفسد ريمونتادا الأهلي المصري بتعادل قاتل بدوري أبطال أفريقيا وكالة الرأي الفلسطينية ثلاثية ليفاندوفسكي تقود بايرن للفوز 4-2 على دورتموند وكالة الرأي الفلسطينية خدمات رفح لكرة السلة يهزم الشباب وكالة الرأي الفلسطينية صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار وكالة الرأي الفلسطينية وفاة رجل هاجمته 7 كلاب بيتبول! وكالة الرأي الفلسطينية مدير صحة رام الله: نسبة الإشغال في المشافي 100% وكالة الرأي الفلسطينية مخلوق بحري غامض يبلغ طوله 23 قدمًا يظهر على الشاطئ في ويلز
أخبار » الأخبار الحكومية

توصيات حكومية بإعداد دليل إجرائي مُرشِد لضبط المستندات المزورة

07 آذار / مارس 2021 10:31

توصيات حكومية بإعداد دليل إجرائي مُرشِد لضبط المستندات المزورة
توصيات حكومية بإعداد دليل إجرائي مُرشِد لضبط المستندات المزورة

غزة- الرأي

 نظمت وزارة الخارجية الفلسطينية لقاء تدريبي لموظفي التصديقات في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ضمن دورة (كشف التزوير وإجراءات التصديق)، إلى إعداد دليل إجرائي حكومي مرشد، للمختصين في كشف قضايا التزوير والتزييف.

وقد شارك في اللقاء التدريبي ممثلي وزارة الخارجية والعدل والتعليم والقضاء الشرعي.

وأكد عضو النيابة المدرِّب أ.أحمد السوسي، أن النيابة العامة تباشر التحقيقات وجمع الأدلة في قضايا التزييف والتزوير، وتعتمد في مثل هذه القضايا على تقارير الأدلة الجنائية، وقدّم نماذج عملية من واقع التحقيقات للنيابة العامة؛ تعزز المهارات للمتدربين، وصولاً لتحقيق العدالة، وتعزيز ثقة المواطنين بالمستندات الرسمية.

توصيات حكومية بإعداد دليل إجرائي مُرشِد لضبط المستندات المزورة 4 (6)
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟