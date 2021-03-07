أوقاف رفح تختتم دورة تدريبية بعنوان "إضاءات في تفسير القرآن الكريم"

رفح- الرأي

اختتم قسم تحفيظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح دورة تدريبية بعنوان "إضاءات في تفسير القرآن الكريم" استهدفت ثلة من محفظي التحفيظ والديوان.



وخلال كلمة له أكد مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان على أهمية الدورة في تناولها لعلم تفسير كلام الله, منوهاً الى أن كتاب الله تعالى هو أصل كل فضيلة ومنبع كل خير وسبيل الوصول للسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول.



من جهته، شكر رئيس قسم التحفيظ بالمديرية د. على المنشاوي رئيس قسم تحفيظ القرآن الكريم مدرس الدورة أ. محمد ممدوح الشريف المتخصص بالتفسير وعلوم القرآن على جهوده في تدريس الدورة, مشيداً في الوقت ذاته بمشاركة المحفظين وحضورهم والتزامهم وتفاعلهم خلال الدورة.

