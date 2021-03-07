وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنفذ أكثر من 4 آلاف مهمة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 8 آلاف معامـلة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تعلن البدء بالتسجيل للقرض الحسن للزواج وكالة الرأي الفلسطينية أوقاف رفح تختتم دورة تدريبية بعنوان "إضاءات في تفسير القرآن الكريم" وكالة الرأي الفلسطينية توصيات حكومية بإعداد دليل إجرائي مُرشِد لضبط المستندات المزورة وكالة الرأي الفلسطينية "الشباب والثقافة" تعلن بدء التسجيل للقرض الحسن للزواج دورة مارس 2021 وكالة الرأي الفلسطينية تسجل حالة وفاة و 169 إصابة جديدة بـ "كورونا" في غزة وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد (2776) الاحد 7/3/2021 وكالة الرأي الفلسطينية استشهاد ثلاثة صيادين في بحر خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية البدء بصرف المنحة القطرية اليوم عبر مكاتب البريد
أخبار » الأخبار الحكومية

أوقاف رفح تختتم دورة تدريبية بعنوان "إضاءات في تفسير القرآن الكريم"

07 آذار / مارس 2021 10:42

أوقاف رفح تختتم دورة تدريبية بعنوان "إضاءات في تفسير القرآن الكريم"
أوقاف رفح تختتم دورة تدريبية بعنوان

رفح- الرأي

اختتم قسم تحفيظ القرآن الكريم بمديرية أوقاف رفح دورة تدريبية بعنوان "إضاءات في تفسير القرآن الكريم" استهدفت ثلة من محفظي التحفيظ والديوان.


وخلال كلمة له أكد مدير أوقاف رفح أ. عدنان حسان على أهمية الدورة في تناولها لعلم تفسير كلام الله, منوهاً الى أن كتاب الله تعالى هو أصل كل فضيلة ومنبع كل خير وسبيل الوصول للسعادة في الدنيا والآخرة بصحبة الحبيب الرسول.


من جهته، شكر رئيس قسم التحفيظ بالمديرية د. على المنشاوي رئيس قسم تحفيظ القرآن الكريم مدرس الدورة أ. محمد ممدوح الشريف المتخصص بالتفسير وعلوم القرآن على جهوده في تدريس الدورة, مشيداً في الوقت ذاته بمشاركة المحفظين وحضورهم والتزامهم وتفاعلهم خلال الدورة.
 

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟