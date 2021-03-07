داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 8 آلاف معامـلة خلال فبراير

خان يونس- الرأي

أنجزت مديرية داخلية خانيونس -الشق المدني-8 آلاف و808 معاملات للمواطنين في المحافظة، خلال شهر فبراير الماضي.

ووفقًا للتقرير الإحصائي الصادر عن المدرية، سلمت دائرة الأحوال المدنية خلال الشهر الماضي، سكان المحافظة 5568 وثيقة ومعاملة رسمية، فيما سجلت المديرية خلال الشهر ذاته 880 مولوداً جديداً، و112 حالة وفاة.

وأوضحت أن عدد المعاملات المتعلقة بالشؤون العامة والجمعيات بلغت 697 معاملة، والشؤون القانونية 1684 معاملة، بينما أنجزت 474 معاملة جوازات، الشئون الإدارية والمالية 294 و697 معاملة إقامات وشؤون أجانب.

وأشارت إلى أن معاملات مديرية داخلية خانيونس الخاصة بالأحوال المدنية شملت تسجيل مواليد، وتبليغ عن وفيات، وإصدار بطاقات هوية أولى وبالية وبدل فاقد، وبطاقات تعريف، وتعديل حالات اجتماعية، وتغيير عنوان وملاحق وتصديقات.