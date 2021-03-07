شرطة رفح تُنفذ أكثر من 4 آلاف مهمة خلال فبراير

رفح- الرأي

نفذَّت شرطة محافظة رفح 4012 مهمة خلال شهر فبراير الماضي، شملت الأنشطة التي نفذتها مراكز الشرطة داخل المحافظة.

وأوضحت شرطة محافظة رفح في تقريرها الشهري، أن مركز شرطة رفح نفذَّ 2941 مهمة من بينها 1921 مهمة لقسم الدوريات، مشيرةً إلى أن المهام تنوعت بين فض مشاجرات واعتداءات وإقامة حواجز أمنية.

ولفتت إلى أن قسم التنفيذ بمركز شرطة رفح نفذَّ 659 مهمة، بالإضافة لإنجاز قسم الشكاوى المالية 65 قضية، فيما أنجز قسم التحقيق 296 شكوى.

وبينت أن مركز شرطة تل السلطان أنجز 1065 مهمة تنوعت بين 671 مهمة لقسم الدوريات و244 مهمة لقسم التنفيذ، في حين أنجز قسم التحقيق 244 شكوى، بالإضافة إلى 65 شكوى أنجزها قسم الشكاوى المالية.