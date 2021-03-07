الشرطة البحرية بخانيونس تُنظم طابور أركان لعناصرها

خان يونس- الرأي

نظمت دائرة الشرطة البحرية بمحافظة خان يونس جنوب قطاع غزة، طابور أركان لجميع ضباطها وأفرادها بحضور المقدم وائل أبو عبيد مدير الشرطة البحرية بالمحافظة ووفد من هيئة التوجيه السياسي والمعنوي.

وذكر المقدم أبو عبيد أن طابور الأركان يأتي من باب التواصل مع كافة عناصر الشرطة البحرية من أجل الارتقاء بالعمل، مؤكداً في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالضبط ومواعيد الدوام والزي الرسمي.

بدوره، استعرض الكاتب والمحلل السياسي إياد القرّا آخر المستجدات والأوضاع السياسية في الساحة الفلسطينية، مشيداً بجهود الشرطة في حفظ الأمن ونشر الاستقرار بين المواطنين.