شرطة البلديـــات برفح تضبط مواد غذائية فاسدة

رفح- الرأي

ضبطت دائرة شرطة البلديات في محافظة رفح جنوب قطاع غزة، بالتعاون مع قسم الصحة في بلدية رفح كمية من الدجاج المريض والغير صالح للاستهلاك الآدمي، بالإضافة إلى كمية من المكسرات منتهية الصلاحية .

وقالت شرطة البلديات :" إنها ضبطت خلال جولةٍ تفتيشية على عدد من المحال التابعة لبيع الدجاج في السوق المركزي بالمحافظة "113" كيلو من الدجاج الحي الغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة أحد التجار بسبب ظهور علامات المرض عليها " .

وذكرت شرطة البلديات أنها ضبطت أيضاً خلال الجولة "30" كيلو جرام من المكسرات والنقانق لدى أحد التجار لانتهاء صلاحيتها .

ولفتت إلى أنه تم ضبط الكمية المذكورة والتحرز عليها وإتلافها في مكب النفايات التابع للبلدية حسب الأصول .