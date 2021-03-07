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مُكــافحة المُخدرات بغزة تضبط "12" فرش حشيش

07 آذار / مارس 2021 11:16

مُكــافحة المُخدرات بغزة تضبط "12" فرش حشيش
مُكــافحة المُخدرات بغزة تضبط

غزة- الرأي

 ضبطت دائرة شرطة مكافحة المخدرات في محافظة غز، كميةً من الحشيش قُدّرت بــ"12" فرش حشيش خلال مهمةٍ تفتيشية لمنزل أحد مروجي المخدرات في محافظة غزة .

وقال الرائد عطا ناصر مدير دائرة مكافحة المخدرات بمحافظة غزة:"إن قوة الفرع وبإسنادٍ من قوات التدخل وحفظ النظام، ضبطت "12" فرش حشيش خلال مهمةٍ تفتيشية لمنزل المدعو "ص.ح" بالمحافظة".

وأضاف الرائد ناصر" أنه وخلال المهمة تم ضبط واعتقال مصدر المادة وهم كلاً من المدعو "م.ف"، والمدعو "خ.أ" لافتاً إلى أنه تم التحرز على كافة المضبوطات التي ضُبطت بحوزتهما وتحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول" .

يُشار إلى أن الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تواصل جهودها في كافة محافظات قطاع غزة في محاربة وملاحقة تجار ومروجي المخدرات بكل حزم وقوة، حفاظاً على أمن وسلامة المجتمع من هذه الآفة الخطيرة .

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