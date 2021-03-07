الزراعة تشرع بتحديث بيانات الأطلس الزراعي

غزة- الرأي

عقدت دائرة نظم المعلومات الجغرافية بالادارة العامة للتخطيط والسياسات بوزارة الزراعة اجتماعاً هاماً مع المهندسين الزراعيين العاملين في قطاع الانتاج النباتي والحيواني بمديريات الزراعة لتدريبهم على طريقة تحديث بيانات الأطلس الزراعي، والذي يضم معلومات عن المزارعين وأراضيهم.



وأكد م. منصور أبو كويك مدير دائرة نظم المعلومات الجغرافية، على أهمية اجراء عملية تحديث البيانات خلال فترة ال 6 شهور القادمة مع ضرورة توخي الدقة في عملية تحديث البيانات نظرا لأهميتها حيث سيتم اعتمادها في أي مشاريع تقوم بها وزارة الزراعة والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي.



من جهته قام يوسف أبو حصيرة بتقديم شرح عن البرنامج المستخدم في تحديث قاعدة البيانات وقدم شرح تفصيلي عن طبيعة البيانات وطرق تقسيمها حسب تخصص كل مهندس من العاملين في المديريات المختلفة.



وعلى صعيد آخر، أكد أبو كويك أن عملية التحديث ستجري بشكل دوري وأنه ستكون هناك زيارات دورية للمديريات للاطلاع على المشاكل التي قد تواجه المهندسين والعمل على تقديم الحلول التي من شأنها أن تسهم في وضع منهجية دائمة لعمليات جمع البيانات الزراعية من الميدان دوريا وتحديثها.