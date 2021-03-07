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وزارة التعليم بغزة تفتتح جدارية "جذور باقية"

07 آذار / مارس 2021 11:50

وزارة التعليم بغزة تفتتح جدارية "جذور باقية"
وزارة التعليم بغزة تفتتح جدارية

غزة- الرأي

افتتحت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة جدارية "جذور باقية" في المدخل الرئيس للوزارة.


وشارك في الافتتاح وكيل وزارة التربية والتعليم العالي د.زياد ثابت، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير عام الأنشطة الطلابية م. مازن الخطيب.
وتحتوي الجدارية التي نُفذت بشكل فني راقي على عدة عناصر منها: معالم  تاريخية وجغرافية وجمالية من مدينتي عكا ويافا، إضافة إلى رموز تُعبّر عن الوطن وأشجار الزيتون والتراث الفلسطيني بصفة عامة.


وأوضح الدكتور ثابت أن الجدارية تأتي لهدفين الأول: تحسين البيئة المكانية لمدخل الوزارة، والثاني التأكيد على نهج الوزارة الهادف إلى ترسيخ الوعي والتمسك بالثوابت الوطنية الفلسطينية وحق العودة وتحرير فلسطين، كما تأتي لرفض كل محاولات التوسع الاستيطاني والتوطين والتطبيع.


ولفت ثابت إلى أن الوزارة لديها خطة واضحة في نشر الوعي بالقيم الإسلامية والثوابت الوطنية من خلال المناهج الدراسية وأساليب التدريس والأنشطة الطلابية المتنوعة.
يشار إلى أن هذه الجدارية من تنفيذ الإدارة العامة للأنشطة الطلابية وبإشراف أ. أحمد الشامي، وتنفيذ معلمي التربية الفنية محمد مغاري وخالد عبد الرازق وياسر دحلان، حيث جرى تكريمهم على هذا العمل الفني المميز.


وكانت وزارة التعليم قد دشنت جدارية "القدس" في صالة الاستقبال، وهناك نشاط نوعي للوزارة بجهود ذاتية وبواسطة معلمي التربية الفنية في تصميم الجداريات والرسومات التراثية والوطنية والقيمية في المدارس.

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