وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تفتتح جدارية "جذور باقية" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بتحديث بيانات الأطلس الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعلن عن خطتها التشغيلية للعام الحالي 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: التحقيق في حادثة استشهاد الصيادين بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مُكــافحة المُخدرات بغزة تضبط "12" فرش حشيش وكالة الرأي الفلسطينية شرطة البلديـــات برفح تضبط مواد غذائية فاسدة وكالة الرأي الفلسطينية الشرطة البحرية بخانيونس تُنظم طابور أركان لعناصرها وكالة الرأي الفلسطينية شرطة رفح تُنفذ أكثر من 4 آلاف مهمة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية داخلية خان يونس تُنجز أكثر من 8 آلاف معامـلة خلال فبراير وكالة الرأي الفلسطينية الشباب والثقافة تعلن البدء بالتسجيل للقرض الحسن للزواج
أخبار » الأخبار الحكومية

تضمن دعما لصالة اللياقة البدنية بقيمة (١٧.٠٠٠) شيكل

" المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية تعاون مع "الكلية الجامعية"

07 آذار / مارس 2021 11:58

" المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية تعاون مع "الكلية الجامعية"

غزة- الرأي

وقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقا في مجال التدريب ودعم النشاط الرياضي مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وقام عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، وأ.د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية بالتوقيع على الاتفاق، الذي تضمن دعما من المجلس الأعلى بقيمة (١٧.٠٠٠) شيكل لتطوير صالة اللياقة البدنية بالكلية.


وأبدى د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية سعادته بالاتفاق مع المجلس الأعلى، وقال إن الكلية هي مؤسسة مجتمعية تخدم القطاع الشبابي والرياضي.

وأضاف د.رستم:" لدينا اهتمام بالنشاط الرياضي من خلال قسم التربية الرياضية ونعمل على تطوير التخصصات إلى كلية تمنح الدرجة الجامعية الأولى، هذا الاتفاق يمثل تعزيزا لدور الكلية الذي بني على العلاقات والشراكة مع المؤسسات الحكومية والدولية"، وشكر جهود المجلس الأعلى في رعاية الرياضة وتطوير المنشٱت.


بدوره أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، بالكلية الجامعية وما تقدمه من خدمات علمية متميزة للمجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن المكانة المتقدمة التي وصلتها الكلية جاءت بفضل الإدارة المتميزة والتوجهات السليمة في تلبية احتياجات المجتمع والشباب من تخصصات علمية وتقنية، وأضاف هنية إن المجلس الأعلى يحرص على توثيق التعاون مع المؤسسات التعليمية إيمانا بدورها في استيعاب وتوجيه الشباب نحو مستقبل أفضل.

158041768_249017253559610_9162613996619889441_n 158422102_186613169894302_4985160168135767891_n 158015047_187794609445095_6829810598327179743_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟