" المجلس الأعلى للرياضة يوقع اتفاقية تعاون مع "الكلية الجامعية"

غزة- الرأي

وقع المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اتفاقا في مجال التدريب ودعم النشاط الرياضي مع الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية، وقام عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، وأ.د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية بالتوقيع على الاتفاق، الذي تضمن دعما من المجلس الأعلى بقيمة (١٧.٠٠٠) شيكل لتطوير صالة اللياقة البدنية بالكلية.



وأبدى د. رفعت رستم رئيس الكلية الجامعية سعادته بالاتفاق مع المجلس الأعلى، وقال إن الكلية هي مؤسسة مجتمعية تخدم القطاع الشبابي والرياضي.

وأضاف د.رستم:" لدينا اهتمام بالنشاط الرياضي من خلال قسم التربية الرياضية ونعمل على تطوير التخصصات إلى كلية تمنح الدرجة الجامعية الأولى، هذا الاتفاق يمثل تعزيزا لدور الكلية الذي بني على العلاقات والشراكة مع المؤسسات الحكومية والدولية"، وشكر جهود المجلس الأعلى في رعاية الرياضة وتطوير المنشٱت.



بدوره أشاد عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى، بالكلية الجامعية وما تقدمه من خدمات علمية متميزة للمجتمع الفلسطيني.

وأشار إلى أن المكانة المتقدمة التي وصلتها الكلية جاءت بفضل الإدارة المتميزة والتوجهات السليمة في تلبية احتياجات المجتمع والشباب من تخصصات علمية وتقنية، وأضاف هنية إن المجلس الأعلى يحرص على توثيق التعاون مع المؤسسات التعليمية إيمانا بدورها في استيعاب وتوجيه الشباب نحو مستقبل أفضل.