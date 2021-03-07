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مباحث دير البلح تنجز قضية سطو بقيمة 15 ألف شيكل

07 آذار / مارس 2021 12:02

مباحث دير البلح تنجز قضية سطو بقيمة 15 ألف شيكل
مباحث دير البلح تنجز قضية سطو بقيمة 15 ألف شيكل

الوسطى- الرأي

 أنجزت المباحث العامة قضية سطو بقيمة 15 ألف شيكل من منزل إحدى المواطنات بالمحافظة الوسطى.

وقال رئيس قسم دير البلح نقيب معاوية بشير : " إن قسمه تلقى تفويضاً من النيابة العامة حول شكوى المواطنة (ن.د) مفادها سرقة مجهول لمنزلها والاستيلاء على مصاغ ذهبي ومبلغ مالي و4 جوالات حديثة".

وأوضح بشير بأنه تم الخروج بدورية لمنزل المشتكية لإجراء كشف ومعاينة وتبين استغلال الجاني لخلو المنزل من ساكنيه والقيام بعملية السطو ،حيث تم الاشتباه بالمدعوة: (أ. س).

وبين النقيب بشير، أنه تم إحضارها وبالتحقيق الشفوي معها أقرت بسرقة منزل المشتكية ودخول المنزل من خلال الشباك، وأفادت أنها قامت بعملية السرقة بمفردها وأخفت المسروقات.


وأكد النقيب بشير أنه تم الخروج بدورية لمنزل المذكورة وضبط وتحريز المسروقات وإحالتها والمضبوطات للنيابة العامة لاستكمال باقي الاجراءات القانونية بحقها.

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