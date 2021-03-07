وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يجرفون أراضي عين الحلوة بالأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من خطوات تصعيدية للأسرى فى سجن عوفر وكالة الرأي الفلسطينية مباحث دير البلح تنجز قضية سطو بقيمة 15 ألف شيكل وكالة الرأي الفلسطينية " هنية" و"رستم " يوقعان اتفاقية تعاون في الدعم الرياضي وكالة الرأي الفلسطينية المستشار عابد: "نسعي لبناء وتطوير ثلاث محاكم في قطاع غزة" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم بغزة تفتتح جدارية "جذور باقية" وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تشرع بتحديث بيانات الأطلس الزراعي وكالة الرأي الفلسطينية الحكم المحلي تعلن عن خطتها التشغيلية للعام الحالي 2021 وكالة الرأي الفلسطينية الداخلية: التحقيق في حادثة استشهاد الصيادين بخانيونس وكالة الرأي الفلسطينية مُكــافحة المُخدرات بغزة تضبط "12" فرش حشيش
أخبار » الأخبار الحكومية

الزراعة تبدأ حملة تحصين مجانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

07 آذار / مارس 2021 12:37

الزراعة تبدأ حملة تحصين مجانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة
الزراعة تبدأ حملة تحصين مجانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

غزة- الرأي

 شرعت الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبر مديرياتها المنتشرة في المحافظات بتنفيذ حملة تحصين مجانية شاملة ضد مرض "طاعون المجترات" الصغيرة، وتستمر الحملة لمدة 40 يوم.


وتأتي هذه الحملة كجزء من الحملة الشاملة للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في جميع محافظات الوطن (المحافظات الشمالية والجنوبية) اضافة لجهود الزراعة في دعم قطاع الثروة الحيوانية،حسب خطتها الاستراتيجية التي تهدف لتحسين الأمن الغذائي ودعم المزارع الفلسطين.


وتعتبر هذه الحملة جزءًا من الخطة الاستراتيجية العالمية للسيطرة واستئصال المرض التي تم إعدادها من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) والتي تهدف للقضاء على المرض بنهاية عام 2030.


وتستهدف هذه الحملة جميع الأغنام (الضأن والماعز) حيث تقوم طواقم الخدمات البيطرية ميدانياً بإعطاء اللقاح للحيوانات، ويتم خلال حملات التحصين تقديم الإرشادات اللازمة لتحسين سبل التربية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية. 


كما سيتم تحديث بيانات المربين وتجديد الإحصاءات المتوفرة لدى الوزارة بما يتعلق بأعداد الثروة الحيوانية وأنواعها وأعمارها والحالة الصحية للحيوانات.


يذكر أن هذا التحصين يأتي حمايةً للحيوانات من مرض طاعون المجترات الصغيرة والذي يعتبر أحد الأمراض الفيروسية الهامة التي تصيب الأغنام (الضأن والماعز)، ويسبب ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب والتهاب الفم والمعدة والأمعاء والرئتين والقصبة الهوائية وإفرازات العيون والأنف كما يسبب الإسهال.


كما يكبد هذا المرض المزارعين خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لنفوق أعداد كبيرة من الحيوانات المصابة.

157874467_3824770497602342_5779812786242640033_n (1) الزراعة تبدأ حملة تحصين مجانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة الزراعة تبدأ حملة تحصين مجانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟