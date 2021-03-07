الزراعة تبدأ حملة تحصين مجانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة

غزة- الرأي

شرعت الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة عبر مديرياتها المنتشرة في المحافظات بتنفيذ حملة تحصين مجانية شاملة ضد مرض "طاعون المجترات" الصغيرة، وتستمر الحملة لمدة 40 يوم.



وتأتي هذه الحملة كجزء من الحملة الشاملة للتحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة في جميع محافظات الوطن (المحافظات الشمالية والجنوبية) اضافة لجهود الزراعة في دعم قطاع الثروة الحيوانية،حسب خطتها الاستراتيجية التي تهدف لتحسين الأمن الغذائي ودعم المزارع الفلسطين.



وتعتبر هذه الحملة جزءًا من الخطة الاستراتيجية العالمية للسيطرة واستئصال المرض التي تم إعدادها من قبل منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) والمنظمة العالمية لصحة الحيوان (OIE) والتي تهدف للقضاء على المرض بنهاية عام 2030.



وتستهدف هذه الحملة جميع الأغنام (الضأن والماعز) حيث تقوم طواقم الخدمات البيطرية ميدانياً بإعطاء اللقاح للحيوانات، ويتم خلال حملات التحصين تقديم الإرشادات اللازمة لتحسين سبل التربية للنهوض بقطاع الثروة الحيوانية.



كما سيتم تحديث بيانات المربين وتجديد الإحصاءات المتوفرة لدى الوزارة بما يتعلق بأعداد الثروة الحيوانية وأنواعها وأعمارها والحالة الصحية للحيوانات.



يذكر أن هذا التحصين يأتي حمايةً للحيوانات من مرض طاعون المجترات الصغيرة والذي يعتبر أحد الأمراض الفيروسية الهامة التي تصيب الأغنام (الضأن والماعز)، ويسبب ارتفاع درجة حرارة الحيوان المصاب والتهاب الفم والمعدة والأمعاء والرئتين والقصبة الهوائية وإفرازات العيون والأنف كما يسبب الإسهال.



كما يكبد هذا المرض المزارعين خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة لنفوق أعداد كبيرة من الحيوانات المصابة.