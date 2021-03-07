تربية الوسطى تناقش آليات تفعيل وتطوير المختبرات المدرسية

الوسطى- الرأي

ناقشت مديرية التربية والتعليم بالوسطى، آليات تفعيل وتطوير المختبرات العلمية بمدارسها خلال الفصل الدراسي الثاني واحتياجات هذه المختبرات، وضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والتعقيم داخل المختبرات.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الذي عقدته المديرية بقيمي المختبرات العلمية بالمدارس بحضور مدير الدائرة الإدارية ناصر السدودي، ورئيس قسم التقنيات أحمد أبو سويرح، ومشرف المختبرات العلمية محمد أصلان، بالإضافة إلى فنيي وقيميي المختبرات العلمية بمدارس الوسطى، وذلك بقاعة الاجتماعات بمركز التدريب التربوي بالوسطى.

وفي بداية اللقاء رحب السدودي بالحضور وشكر جهود قسم التقنيات وما يقوم به من مجهود وعمل لمتابعة المختبرات المدرسية والعمل على تطويرها في ظل الظروف الحالية، وتحدث عن الدور الكبير الذي يقوم به قيمي المختبرات في تفعيل المختبرات والعمل على بناء علاقة قوية بين الطلاب والمعلمين وبين المختبر.

رئيس قسم التقنيات تحدث عن آليات العمل في ظل جائحة كورونا، وأكد على تفعيل المختبرات العلمية من قبل قيمي المختبرات ومعلمي العلوم من خلال التجارب العملية لربط الجانب العملي بالجانب النظري، وضرورة الالتزام بنماذج العمل بالمختبرات.

وأضاف أبو سويرح أن الاجتماع يهدف للاستعداد لمناقشة مسابقة التميز المخبري، والتحضير لدورة حول المختبرات الافتراضية "المحاكاة" سيتم عقدها خلال الفترة القادمة، والعمل على حوسبة المختبرات العلمية.