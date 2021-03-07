وزارة الأسرى تطالب بالافراج عن 35 أسيرة في سجن الاحتلال

غزة- الرأي

أكدت وزارة شؤون الأسرى والمحررین، في تقرير أصدرته اليوم الأحد، بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم غدا الاثنين الثامن من آذار ، أنه لا مجال أمام العالم الحر والمؤسسات الدولية والحقوقية، سوى العمل من أجل الإفراج العاجل عن كافة الأسيرات اللواتي يتعرضن لأبشع الممارسات القمعية واغتيال حقوقهن الإنسانية داخل سجون الاحتلال

وبينت الوزارة، أن الاحتلال اعتقل منذ العام 1967 أكثر من (150) ألف إمرأة فلسطینیة في ظروف سيئة للغایة، يمارس بحقهم أقسى وأبشع أنواع التعذيب الجسدي والنفسي، حيث يتعرضن بین الحین والآخر إلى اعتداءات وحشية سواء بالإيذاء اللفظي الخادش للحياء أو الاعتداء الجسدي من قبل السجينات الجنائيات الإسرائیلیات، ولا يفصلهم عن قسم الجنائيات سوى باب بلاستیكي، حيث يضطررن لسماع الشتائم البذيئة و الصراخ المزعج والطّرق على الأبواب والنوافذ.

وأشارت الوزارة إلى أن سلطات الاحتلال واصلت خلال العام الحالي حملة اعتقالات طالت العشرات من النساء دون مراعاة للحالة الإنسانية التي تتمتع بها المرأة، وتعرض الكثير منهم لاعتداءات وحشية أمام ذويها، وهي مخالفة واضحة لكافة القوانين والأعراف الدولية، ومنهن من عايشن ظروف تحقیق جسدية ونفسية صعبة، ومنهن من يتعرضن للعزل الانفرادي، في زنازين ضيقة معتمة وقذرة.

ويقبع حالیاً (35) أسيرة داخل سجن "هشارون والدامون" بينهن (26) أسيرة صدرت بحقًهن أحكاماً لفترات متفاوتة، واعتقال إدارى، أعلاها لمدة (16) عاماً، بحق الأسيرتين شروق دويات من مدينة القدس، وشاتيلا أبو عياد من أراضي الـ48.

ويبلغ عدد الأسيرات الجريحات (8) غالبيتهنّ أُصبن بعد عام 2015، أقدمهن الأسيرة أمل طقاطقة من بيت لحم، المعتقلة منذ كانون الأول/ ديسمبر 2014 ، ومحكومة بالسّجن لمدة (7) سنوات.

من بين الأسيرات (11) أمًّا، وهنّ: إسراء جعابيص، فدوى حمادة، أماني الحشيم، حلوة حمامرة، نسرين حسن، إيناس عصافرة، خالدة جرار، آية الخطيب، إيمان الأعور، وختام السعافين، وشروق البدن.

وطالبت الوزارة، المندوب السامي، والصليب الأحمر، وكافة المؤسسات الدولية التي ترعى حقوق المرأة، بضرورة محاسبة الاحتلال على جرائمه التي ترتكب بحق الأسيرات بشكل يومي وضرورة التحرك العاجل من أجل إنقاذهم وتقديم قادة الاحتلال إلى محكمة الجنايات الدولية ونيل حقوق المرأة العادلة وفق القرارات الدولية.