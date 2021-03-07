الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الإثنين (8 مارس).

وذكرت أن السفر ليوم غد سيكون للحافلتين، الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/7).

وأكدت الهيئة على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبت أن المسافرين في الحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من الكشف الجديد، التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الإثنين في مركزي غزة (الشاطئ) وخانيونس (بندر خانيونس).

مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط الكشف الجديد (2021/7):