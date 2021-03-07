وكالة الرأي الفلسطينية 99 مستوطنا يقتحمون المسجد الأقصى بحراسة مشددة وكالة الرأي الفلسطينية 13 وفاة و2264 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في فلسطين وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بالافراج عن 35 أسيرة في سجن الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية تربية الوسطى تناقش آليات تفعيل وتطوير المختبرات المدرسية وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق فعاليات أسبوع القدس العالمي وكالة الرأي الفلسطينية الزراعة تبدأ حملة تحصين مجانية ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة وكالة الرأي الفلسطينية الصحة بغزة تحذر من العودة لإجراءات التشديد وتقييد الحركة وكالة الرأي الفلسطينية مستوطنون يجرفون أراضي عين الحلوة بالأغوار الشمالية وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تحذر من خطوات تصعيدية للأسرى فى سجن عوفر وكالة الرأي الفلسطينية مباحث دير البلح تنجز قضية سطو بقيمة 15 ألف شيكل
أخبار » الأخبار الحكومية

الداخلية تعلن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الاثنين

07 آذار / مارس 2021 01:32

غزة- الرأي:

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غد الإثنين (8 مارس).

وذكرت أن السفر ليوم غد سيكون للحافلتين، الأولى + الثانية حتى الرقم (100) من الكشف الجديد (2021/7).

وأكدت الهيئة على المسافرين التواجد الساعة 7 صباح الإثنين في الصالة الخارجية للمعبر؛ من أجل تسهيل سفرهم.

وطالبت أن المسافرين في الحافلات (من الخامسة حتى الثامنة) من الكشف الجديد، التوجه لإجراء فحص كورونا بدءاً من الساعة 9 صباح غد الإثنين في مركزي غزة (الشاطئ) وخانيونس (بندر خانيونس).

مع ضرورة تحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثاً خلال عام 2020، وذلك لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.

للتذكير رابط الكشف الجديد (2021/7):

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟