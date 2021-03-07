الزراعة تشدد من اجراءتها لضبط تداول المبيدات الزراعية

غزة- الرأي

تنفذ الإدارة العامة لوقاية النبات والحجر الزراعي، حملة مشددة على محال بيع وتداول المبيدات الزراعية بالشراكة مع مديريات الزراعة والتي تعم جميع محافظات غزة.

وتأتي هذه الزيارات ضمن الدور الفعال الذي تقوم به الإدارة في تنفيذ الاجراءات والقوانين المتبعة لدى الإدارة في ضبط وتداول المبيدات الزراعية.



وفي نفس السياق، قامت الإدارة بجولة رقابية مشتركة مع مباحث التموين لمحال بيع المبيدات حيث تم ضبط العديد من المبيدات المخالفة ونقلها إلى مخازن الوزارة، مشددين على أصحاب المحال باتخاذ اجراءات أكثر صرامة بحقهم في حال وجود مبيدات مخالفة مبينة أن هذه الزيارات ستتواصل باستمرار لضبط سوق المبيدات واتمام اجرءات الترخيص للمحال الغير مرخصة.