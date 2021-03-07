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في يوم المرأة العالمي...

وزارة العمل تؤكد على دعمها للمرأة الفلسطينية

07 آذار / مارس 2021 01:43

صورة من تكريم خريجات مراكز التدريب المهني الأهلية والخاصة
صورة من تكريم خريجات مراكز التدريب المهني الأهلية والخاصة

غزة- الرأي

هنأت وزارة العمل  المرأة الفلسطينية،  في ذكرى يوم المرأة العالمي،  في كافة أماكن تواجدها على ثرى الوطن الغالي وفي الشتات ومخيمات اللجوء.

ووجهت وزارة العمل التحية  للمرأة الفلسطينية العاملة المكافحة التي تخوض معركة لقمة العيش في كل صباح، بمناسبة يوم المرأة العالمي والذي يصادف يوم غدا الاثنين الثامن من آذار .

 وقالت في تصريح لها اليوم الأحد:"نبرق بأحر التحيات العاطرة للاسيرات خلف القضبان ونبشرهن بأنهن على موعد قريب مع فجر الحرية".

وأكدت الوزارة على دورها في تعزيز المرأة الفلسطينية، مضيفة:" نحن في وزارة العمل لن ندخر جهدا في إنصاف المرأة في كافة برامج و مشاريع الوزارة".

 وطالبت كافة الجهات والقطاعات العاملة الخاصة منها والأهلية بإحترام المرأة وتقديرها ودعمها وفق ما أقرته الشرائع السماوية والأعراف والمواثيق الدولية و قانون العمل الفلسطيني رقم 7 للعام 2000 .

كما طالبت  المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بلجم الاحتلال ووقف اجراءاته القمعية ضد المرأة الفلسطينية.

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