وزارة الحكم المحلي تطلق اللقاء المجتمعي الأول في غزة

غزة – الرأي:

تعتزم وزارة الحكم المحلي في قطاع غزة، إطلاق اللقاء المجتمعي الأول للتعريف برؤيتها الجديدة التي تمثل قطاع الحكم المحلي في كافة المحافظات ويشمل 25 بلدية و8 مجالس محلية مشتركة.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتوجيه في الوزارة أ.عطّاف الكفارنة، إن اللقاء سينطلق الأربعاء المقبل في مركز رشاد الشوا الثقافي، حيث يضم 3 عناصر مهمة تتمثل بالرؤية والشراكة والإنجاز، واستعراض إنجازات قطاع الحكم المحلي بكل هيئاته.

وبينت "الكفارنة" أن اللقاء سيتضمن عرض الخطة الاستراتيجية للوزارة 2020-2021، إلى جانب التركيز على مفاهيم الشراكة واللقاء مع مجموعة من المؤسسات المانحة والشريكة من مؤسسات مجتمعية وغير مجتمعية.

وأوضحت أن وزير الحكم المحلي د. مجدي صالح سيصل قطاع غزة من الضفة الغربية ليشارك في اللقاء، إلى جانب رئيس لجنة المتابعة العليا بغزة د. محمد عوض، ومشاركة طيف واسع من أبناء المجتمع سواء رؤساء الجامعات أو الشركات والاتحادات.

وذكرت أنّ اللقاء سيشمل عرض إدارة قطاع غزة للكوارث والحروب وجائحة "كورونا"، التي مثل فيها قطاع الحكم المحلي العمود الفقري للأزمة وإدارتها بنجاح وقوة وفاعلية، رغم الضائقة المالية.