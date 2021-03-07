وزارة المرأة بغزة تكرم الشاعرة الراحلة فدوى طوقان

غزة- الرأي

كرمت وزارة شؤون المرأة بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والثقافة ورابطة الكتاب والأدباء الفلسطينيين، اليوم الأحد، الشاعرة الراحلة فدوى طوقان والتي تلقب بسنديانة فلسطين، وذلك ضمن مشروع "عاش هنا" الذي تنظمه الهيئة، واحتفالًا بيوم اللمرأة العالمي.



وحضر حفل التكريم الذي أقيم في القصر الثقافي بمدينة غزة، أ.ميرة هارون وكيل وزارة شؤون المرأة، أ. أحمد محيسن رئيس هيئة الشباب والثقافة، ود. عبد الخالق العف رئيس الرابطة، ود. عطا الله أبو السبح وزير الثقافة الأسبق، د. أنور البرعاوي وكيل وزارة الثقافة السابق، ولفيف من الشعراء والأدباء والمثقفين.



وأكدت هارون على أن المرأة الفلسطينية صاحبه تجربة عظيمة في كافة مناحي الحياة، فهي الشريكة والمناضاة لأداء واجباتها كاملة لترتقي بالمجتمع ولتدفع عجلة العطاء والتطور والتميز.



وأضافت هارون "أن تكون المرأة شاعرة يعني الكثير، يعني أن تتحول كل تلك المشاعر والأحاسيس التي تملكها إلى قصائد وأشعار تنبض بالحياة"، مشيرة إلى أن سيرة الشاعرة فدوى طوقان تؤكد على الترابط الشديد بين الرجل والمرأة في فلسطين نحو هدف واحد للحفاظ على الهوية الوطنية الفلسطينية والدفاع عن القضايا الوطنية وتوعية الجماهير وتنويرهم.



وقال محيسن: "نحتفي اليوم وبمناسبة يوم المرأة العالمي برائدة من رائدات فلسطين، حيث شقت طريقها رغم الصعوبات وعدم تمكنها من إكمال دراستها، إلا أنها لم تستسلم وبجهد ذاتي طورت من نفسها وواصلت مسيرتها التي تكللت بالإبداع والتميز".



وأضاف: "إن المرأة الفلسطينية قدمت نموذجًا راقيًا في الفن والشعر والأدب والفكر ومختلف أشكال الإبداع، وقدمت نموذجًا في التضحية والعطاء ومقاومة الاحتلال فكانت بحق نموذجًا حقيقيًا للمرأة المثالية المتكاملة".



من جانبه قال العف: "تُعد فدوى طوقان رمزًا من رموز الأدب الفلسطيني المعاصر، لما قدمته على الصعيد الأدبي والثقافي والوطني، حيث تركت خلفها ميراثًا شعريًا وأدبيًا رائعًا"، لافتًا إلى أنها كان لها ريادة مشتركة مع الشاعرة العراقية نازك الملائكة في شعر التفعيلة.



بدوره أكد أبو السبح أن فدوى طوقان كان لها إلى جانب الشعراء الفلسطينيين الأوائل في العصر الحديث دورًا كبيرًا في توعية الجماهير الفلسطينية بمخاطر المشروع الصهيوني في أرض فلسطين وحثهم على الانتفاض والمقاومة ورفض الظلم والاستبداد، وتجريم بيع وتسريب الأراضي من بعض الخونة.



وتخلل الحفل فقرات شعرية حول المرأة الفلسطينية ونضالها ضد الاحتلال قدمتها الشاعرة كفاح الغصين، والشاعرة سمية وادي، والشاعرة نفين درويش، والشاعرة عبير أبو عمرة.



يذكر أن فدوى طوقان، ولدت في مدينة نابلس عام 1917، وتلقت تعليمها حتى المرحلة الابتدائية، حيث اعتبرت عائلتها مشاركة المرأة في الحياة العامة أمرًا غير مقبول، تركت مقاعد الدراسة واستمرت في تثقيف نفسها بنفسها، ثم درست على يد أخيها شاعر فلسطين الكبير إبراهيم طوقان، الذي نمى مواهبها ووجهها نحو كتابة الشعر، كما شجعها على نشره في العديد من الصحف العربية، وأسماها "أم تمّام"، ثم أسماها الشاعر محمود درويش لاحقاً "أم الشعر الفلسطيني".



وقد توالت النكبات في حياة فدوى طوقان بعدما توفي والدها ثم أخوها ومعلمها إبراهيم، وأعقب ذلك احتلال فلسطين عام 1948، وقد تركت تلك المآسي المتلاحقة أثرها الواضح في نفسية فدوى طوقان كما يتبين من شعرها في ديوانها الأول "وحدي مع الأيام"، ودفعتها هذه الظروف الصعبة للمشاركة في الحياة السياسية خلال الخمسينيات من القرن الماضي.



في بداية الستينيات سافرت إلى لندن، وعاشت هناك سنتين، وقد فتح لها ذلك آفاقًا معرفية وإنسانية واسعة وسهل لها الاطلاع على الثقافة الغربية، وبعد هزيمة يونيو 1967، بدأت تفاعلها في الحياة العامة في نابلس، فبدأت بحضور اللقاءات التي كان يعقدها الشعراء الفلسطينيون من أمثال محمود درويش وسميح القاسم وتوفيق زياد وسالم جبران وإميل حبيبي وغيرهم.



تنوّع نتاج فدوى طوقان الأدبي بين الشعر والنثر، فقد أصدرت في خلال 50 عاماً ثمانية دواوين شعرية هي ديوان وحدي مع الأيام، وديوان الرحلة المنسية، وديوان وجدتها، ديوان أعطني حبًا، وديوان أمام الباب المغلق، وديوان الليل والفرسان، وديوان على قمة الدنيا وحيد، وديوان تموز والشيء الأخر، وديوان اللحن الأخير.



توفت الشاعرة مساء يوم السبت الثاني عشر من شهر ديسمبر عام 2003 يناهز السادسة والثمانين عامًا قضتها مناضلة بكلماتها وأشعارها في سبيل حرية فلسطين.

وفي نهاية الحفل تم إزاحة الستار عن لوحة تحت شعار "عاش هنا" ونقش عليها اسم الشاعرة الراحلة فدوى طوقان وتاريخ ميلادها وتاريخ رحيلها، وتم توزيع ديوان الأعمال الكاملة للشاعرة فدوى طوقان والذي يضم كافة القصائد التي كتبتها طوال مسيرتها الأدبية.