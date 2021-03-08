ديوان الفتوى والتشريع يصدر العدد (101) من الجريدة الرسمية

أعلن ديوان الفتوى والتشريع عن إصدار العدد المائة وواحد (101) "من الوقائع الفلسطينية" الجريدة الرسمية لدولة فلسطين والذي تضمن نشر قانون تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة رقم (1) لسنة 2021م، والقانون المؤقت رقم (2) لسنة 2021م بشأن مكافحة جائحة كورونا، وقانون الكاتب بالعدل رقم (3) لسنة 2021م.

وتضمن اصدار (16) قرار للمجلس التشريعي، و نشر (3) قرارات لوزير العدل وهي: قرار وزير العدل رقم (24/2/و.ع) لسنة 2020م بشأن نظام اعتماد الخبراء في وزارة العدل، وتعليمات وزير العدل رقم (1) لسنة 2020م بشأن تحديد جهات العمل في خدمة المجتمع وأنواع الأعمال التي تمارس فيها، قرار وزير العدل لسنة 2020م بشأن مدونة قواعد السلوك للمترجمين الفلسطينيين.

كما ونشر أيضاً قرار وكيل وزارة الصحة رقم (8) لسنة 2020م بشأن بروتوكول علاج حالات الإدمان، وقرار وكيل وزارة العمل رقم (146) لسنة 2020م بشأن تشكيل هيئة تفتيش العمل بوزارة العمل.

وكذلك قرار سلطة الطاقة رقم (30-09-20)، والقرار رقم (01-01-2021) بشأن تحديد تعرفة بيع كهرباء المولدات التجارية، وأيضاً نُشر (6) قرارات صادرة عن النيابة العامة، وكذلك نظام صادر عن اللجنة المركزية للأبنية وتنظيم المدن بشأن نظام ترخيص موزعي الغاز لسنة 2020م، وكذلك نظام صادر عن بلدية بيت لاهيا بشأن رسوم ترخيص الحرف والمهن والصناعات المعدل لعام 2021م، وكذلك النظام الداخلي لمجلس الخدمات المشترك للتخطيط والتطوير في محافظة شمال غزة لعام 2020م.

ونُشر في العدد (33) قرار من قرارات الإمهال الصادرة عن المحاكم النظامية في قطاع غزة بالإضافة لنشر (3) من قرارات منطوق الأحكام صادرة عن محكمة بداية غزة.



كما وأصدر الديوان العدد الخامس والستون (65) الخاص بالعلامات والشركات وتضمن نشر تسجيل العلامات التجارية المقدمة لوزارة الاقتصاد الوطني بالإضافة للتغييرات والتعديلات التي أجريت على علامات تجارية سابقة.