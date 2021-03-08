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الأوقاف بغزة تطلق موجة إذاعية ضمن أسبوع القدس العالمي

08 آذار / مارس 2021 04:20

استديو إذاعة القرآن الكريم في غزة
استديو إذاعة القرآن الكريم في غزة

غزة- الرأي:

أطلقت وزارة الأوقاف والشئون الدينية في قطاع غزة اليوم الاثنين، موجة إذاعية موحدة بمشاركة الإذاعات المحلية، وذلك عبر أثير إذاعة القرآن الكريم التابعة لها.

وأشارت الوزارة أن العديد من الإذاعات شاركت في الحملة أبرزها "القدس والأقصى والرأي الفلسطينية والأسرى والوطن والشعب"، في إطار فعاليات أسبوع القدس العالمي الذي أطلقته الوزارة أمس بمشاركة مؤسسات محلية وعالمية.

وأوضحت أن الموجة الاذاعية الموحدة ستستمر على مدار أسبوع كامل، حيث سيتم البث يومياً من إحدى الإذاعات وسيتخلل البث العديد من الفقرات والبرامج المختلفة وبروموشونات والفواصل الإذاعية المتعلقة بقضية القدس والأقصى.

وأكدت الأوقاف على أهمية الدور الإعلامي في نصرة القدس والأقصى والعمل على حشد الطاقات والرأي العام للدفاع عن المدينة المقدسة إزاء ما تتعرض له من انتهاكات واعتداءات يومية تستدعي وقوف الجميع عند مسؤولياته

وقدمت الوزارة شكرها وتقديرها لجميع الإذاعات التي شاركت في إنجاح هذه الموجة في إطار توحيد الجهود الإعلامية لنصرة أهم قضية من قضايا شعبنا الفلسطيني وهي قضية القدس والأقصى التي لا تزال تتعرض لهجمة إسرائيلية بشعة من قبل العدو الصهيوني.

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