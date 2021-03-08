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الزراعة في غزة تتلف كمية أعلاف مخالفة للمواصفات

08 آذار / مارس 2021 04:28

خلال عمليات إتلاف الأعلاف من قبل وزارة الزراعة غزة
خلال عمليات إتلاف الأعلاف من قبل وزارة الزراعة غزة

أتلفت الطواقم الفنية التابعة لوزارة الزراعة في قطاع غزة كمية من الأعلاف غير مطابقة للمواصفات الفلسطينية.

وذكرت الوزارة في بيان لها، أن الإتلاف جرى خلال الجولات الميدانية المتكررة على المصانع المحلية في قطاع غزة.

وبينت أن الطواقم عثرت في أحد المصانع على كمية أعلاف تقدر بحوالي 3 طن مصنعة محلياً، وبعد أخذ عينات منها وفحصها في مختبرات وزارة الزراعة تبين أنها مخالفة.

وأشارت إلى أنه الأمر يأتي في إطار الجهود الكبيرة التي تقوم بها، عملاً بالشعار الذي أطلقته هذا العام 2021 "عام جودة مدخلات الإنتاج".

ولفتت إلى أن عملها يأتي ضمن سياسية الوزارة المستمرة في ضبط جودة مدخلات الإنتاج وخاصة البيض، والأعلاف لما لها من تأثير مهم على نجاح التربية ودعم صمود المربين في مزارعهم.

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