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التعليم بغزة تنظم بطولة "تنس" ضمن أنشطة أسبوع القدس

08 آذار / مارس 2021 04:41

جانب من إطلاق بطول التنس
جانب من إطلاق بطول التنس

غزة- الرأي:

نظمت الإدارة العامة للأنشطة الطلابية التابعة لوزارة التربية والتعليم العالي في قطاع غزة بطولة "تنس طاولة" ضمن أنشطة متعددة لإحياء أسبوع القدس العالمي.

وافتتح البطولة وكيل الوزارة د. زياد ثابت، والوكيل المساعد لشؤون التعليم العالي د. أيمن اليازوري، ومدير عام الأنشطة م. مازن الخطيب، ومدير الدائرة الرياضية والكشفية أ.عبد الغني الشيخ.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن البطولة تستهدف النشاط العاملين في مبنى الوزارة، فيما ستنفذ بطولة أخرى على مستوى المديريات.

يذكر أن وزارتي التعليم والأوقاف تنظمان العديد من الفعاليات والأنشطة على مستوى الوزارة والمديريات والمدارس أحياءً لأسبوع القدس العالمي، تأكيد على أهمية القدس ومكانتها الإسلامية والتاريخية.

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