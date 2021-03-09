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روبوت سمكي في أعمق نقطة على الأرض

09 آذار / مارس 2021 08:23

روبوت سمكي في أعمق نقطة على الأرض
روبوت سمكي في أعمق نقطة على الأرض

أطلقت مجموعة علماء صينيون روبوت على شكل سمكة ناعمة، وصف بالغريب بسبب مرونته الشديدة ولكون جسده يشبه الأسماك لدرجة كبيرة.

وصمم فريق بحثي بقيادة علماء من جامعة "تشجيانغ" شرقي الصين روبوت يشبه الأسماك بجسم مرن وناعم لاستكشاف أعماق المحيط.

ويتجول الروبوت في أعمق نقطة على سطح كوكب الأرض "خندق مارينا" على عمق حوالي 11 ألف متر تحت سطح البحر، منذ شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالاعتماد على بطاريته فقط.

ونشرت مجلة "Nature" العلمية بعض التفاصيل عن الروبوت الغريب الذي لم يكشف عن اسمه بعد وعن جميع أسراره.

وقال المؤلف المشارك للدراسة وأستاذ ميكانيكا الهندسة في جامعة "تشجيانغ"، تشو هاوفي، تعليقا على سباحة الروبوت: "لم يمض وقت طويل حتى اكتشفنا الأسماك في أعماق المحيط، لذا فإن الغواصات اللينة لاستكشاف أعماق البحار هي في الحقيقة ضرورة علمية.

ويحتوي الروبوت على زعنفتين تشبهان الجناح على كل جانب من جسمه، بشكل مشابه للأسماك، ويبلغ حجمه حجم اليد تقريبا.

قال هاوفي إن المكونات الإلكترونية مضمنة في مواد لينة قائمة على مادة السيليكون، مما يعني أن الآلة قادرة على تحمل الضغط خلال المساحات الضيقة.

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