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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

شركة تكشف عن تلفاز عملاق قابل للطي!

09 آذار / مارس 2021 08:26

شركة تكشف عن تلفاز عملاق قابل للطي!
شركة تكشف عن تلفاز عملاق قابل للطي!

كشفت شركة C SEED عن تصميم تلفاز مميز بحجم كبير يمكن طي أجزائه ليكون مناسبا للاستعمال في مختلف البيوت وقاعات العرض.

وأكثر ما يميز تلفاز M1 الجديد هو أن شاشته تتكون من 5 لوحات عرض تعمل بتقنية MicroLED، يمكن طي هذه اللوحات عبر محاور خاصة أو فردها بجانب بعضها لتشكل مجتمعة شاشة كبيرة بمقاس 165 بوصة قادرة على عرض فيديوهات 4K.

وثبتت لوحات التلفاز على قاعدة من الألومينيوم يمكن طيها أيضا لتختفي داخل الأرضية كي لا يشغل الجهاز أي مساحة إضافية عند عدم الحاجة لاستعماله.

وتبعا للشركة المصنعة فإن التلفاز سيوفر ألوانا مذهلة للصور ودقة عالية جدا في عرض التفاصيل، كما أن معدل السطوع في شاشته سيصل إلى 1000 شمعة/م تقريبا، ومعدل التباين 30 000:1 ، وبالإضافة إلى تقنيات microLED فإنه يدعم تقنيات +HDR/HDR10، وتقنيات Adaptive Gap Calibration Technology.

وسيتوفر التلفاز الجديد بعدة ألوان منها الفضي والأسود والذهبي، كما يفترض أن تطلق منه نماذج مختلفة تناسب مختلف أشكال التصميم الداخلي للمنازل أو الصالات التي ستركب فيها.

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