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مؤسس "تويتر" يعرض أول تغريدة للبيع.. كم ثمنها؟!

09 آذار / مارس 2021 08:29

مؤسس "تويتر" يعرض أول تغريدة للبيع.. كم ثمنها؟!
مؤسس

عرض رئيس شركة تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي، أول تغريدة بالمنصة على الإطلاق للبيع.

وقال دورسي إن تغريدته الأولى "أسست منصة تويتر للتو" التي نشرها في 2006، عرضت للبيع باعتبارها توقيعا رقميا فريدا وذلك على موقع لبيع التغريدات النادرة "كرموز غير قابلة للاستبدال".

وتلقت تغريدة دورسي التي نشرها على حسابه في آذار/ مارس 2006 على عروض بلغت 88888 دولارا خلال دقائق من نشره تغريدة برابط البيع بموقع "فاليابلز باي سنت" الجمعة.

وتشير عروض قديمة للتغريدة إلى أنها طُرحت للبيع في ديسمبر كانون الأول لكنها حظيت باهتمام بعد تغريدة دورسي السبت.

والرموز غير القابلة للاستبدال هي ملفات رقمية تقوم بدور التوقيع الرقمي للتحقق من ملاك الصور ومقاطع الفيديو وغيرها من المواد على الإنترنت.

وتغريدة دورسي القديمة التي مر عليها 15 عاما هي واحدة من أشهر التغريدات على منصة الرسائل القصيرة وقد تجذب هواة التذكارات الرقمية.

ووصل أعلى سعر للتغريدة إلى مليوني دولار عند مساء السبت.

ويقول موقع "فاليابلز" إن المشتري سيحصل على شهادة رقمية موقعة بنظام التشفير ستشمل بيانات وصفية للتغريدة الأصلية.

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