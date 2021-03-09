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نظمه المجلس الأعلى للشباب والرياضة لأول مرة

"عوض" و"هنية" يكرمان معلمات التربية الرياضية بمناسبة يوم المرأة

09 آذار / مارس 2021 08:51

"عوض" و"هنية" يكرمان معلمات التربية الرياضية بمناسبة يوم المرأة

غزة- الرأي

كرم د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي وعبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة، معلمات التربية الرياضية في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث بمناسبة يوم المرأة العالمي، مساء أمس الاثنين في استاد فلسطين الرياضي بمدينة غزة.


وحضر الحفل أميرة هارون وكيل مساعد وزارة شؤون المرأة، ود. تيسير عبد الجواد مشرف التربية الرياضية في مدارس وكالة الغوث، ومشرفات ومعلمات التربية الرياضية في المدارس الحكومية ومدارس وكالة الغوث.

  وألقى د. محمد عوض رئيس متابعة العمل الحكومي كلمة عبر فيها عن سعادته في المشاركة بتكريم معلمات التربية الرياضية، وأشاد د.عوض بالمجلس الأعلى للشباب والرياضة وما يبذله عبد السلام هنية من جهد لتطوير الرياضة ودعمها في كافة الميادين.

وقال:" هذا التكريم يؤكد أهمية دور المرأة في كل المجالات فعلى الصعيد الرياضي، وبناء العقل السليم في الجسم السليم لابد من تأسيس النشاط الرياضي للطلاب والطالبات في المدارس، فالرياضة أصبحت جزءا أساسيا من بناء الشعوب وحضارتها". وأضاف أن المرأة الفلسطينية قدمت نماذج متواصلة من التضحية والعطاء في مواجهة الاحتلال الصهيوني وتحدي كافة العقبات والحصار.
 
وفي كلمة عبد السلام هنية مساعد أمين عام المجلس الأعلى للشباب والرياضة بدأ مرحبا بالدكتور  محمد عوض والضيوف في حفل التكريم ومعلمات التربية الرياضية، وأكد أن المجلس الأعلى من خلال هذا التكريم يقدم لمسة وفاء لمعلمات التربية الرياضية والمرأة الفلسطينية، وقال:" نحن فخورون بتنظيم هذا الحفل والتكريم، هذه المعلمة التي صنعت جيلا فلسطينيا، مهما قدمنا فهذا قليل أمام إنجازات المراة الرياضية".
وأشار إلى المكانة العظيمة للمرأة في الدين الإسلامي، لما لها من دور في بناء الأجيال وصناعة المجتمعات.

بعد ذلك جرت مراسم التكريم للمعلمات وقدم د. محمد عوض وعبد السلام هنية دروع التكريم وسط ترحيب وتقدير من المعلمات المكرمات، حيث عبرت المعلمات عن شكرهن لهذه الخطوة، ودورها المميز في تقدير المعلمة ومكانتها وتنظيم هذا الحفل للمرة الأولى لمعلمات التربية الرياضية

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