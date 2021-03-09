وكالة الرأي الفلسطينية اكتشاف "إعصار فضائي" ضرب الأرض وكالة الرأي الفلسطينية الصحة في رام الله :الوضع الوبائي شديد الخطورة وكالة الرأي الفلسطينية العثور على ثعبان ضخم في شقة سكنية بسان بطرسبورغ وكالة الرأي الفلسطينية اعتقال مواطنين في الخليل وكالة الرأي الفلسطينية "عوض" و"هنية" يكرمان معلمات التربية الرياضية بمناسبة يوم المرأة وكالة الرأي الفلسطينية تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة... تطبيق خطير يسرق بياناتك وكالة الرأي الفلسطينية طبيبة عربية تنقذ طفلة ابتلعت بطارية بطريقة ابداعية وكالة الرأي الفلسطينية مؤسس "تويتر" يعرض أول تغريدة للبيع.. كم ثمنها؟! وكالة الرأي الفلسطينية شركة تكشف عن تلفاز عملاق قابل للطي! وكالة الرأي الفلسطينية روبوت سمكي في أعمق نقطة على الأرض
أخبار » الأخبار الفلسطينية

الصحة في رام الله :الوضع الوبائي شديد الخطورة

09 آذار / مارس 2021 08:57

رام الله - الرأي:

قال مدير عام المشافي بوزارة الصحة برام الله ناجي نزال، اليوم الثلاثاء، إن صورة الوضع الوبائي في الضفة الغربية ما زالت على ما هو عليه، مع ارتفاع متواصل لنسبة أشغال الأسرة في جميع المناطق، وفي بعضها تصل ما بين 95% إلى 100%، مضيفًا "البارحة حولنا المستشفى الوطني في نابلس؛ ليكون مركزًا مختصًا لعلاج مرضى كورونا".

وأوضح نزال في حديث للإذاعة الرسمية أن نقص الأكسجين هي مشكلة كبيرة جديدة تواجه طواقم الوزارة، وحاليًا نحاول التحول إلى الأكسجين السائل في المحافظات الأشد احتياجًا، من بينها بيت جالا؛ لأن محطات الأكسجين الموجودة لا تفكي لتلبية احتياج جميع المرضى.

وأضاف "لا حظنا في هذه الموجة شدة الأعراض، وسرعة تدهور الحالات من فئات عمرية مختلفة، وهذا يعود إلى انتشار الطفرات الجديدة من فيروس كورونا"، مشيرًا إلى أن البروتوكول العلاجي لم يتغيّر ومازال على ما هو عليه، مع إجراء بعض التحسينات، وفق الدراسات العالمية الجديدة.

وناشد د. نزال المواطن بضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة الصحية، مشدداً ع أنه لم يبق حل سوى الإغلاق الكامل لمنع تفاقم الوضع بالضفة الغربية.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

ملتقى إعلاميات الجنوب ينظم ورش عمل توجيهية حول المشاركة السياسية للمرأة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟