عودة لابورتا تحرم ريال مدريد من صفقة كبرى!

ترددت أنباء في وسائل الإعلام الإسبانية، عن اقتراب برشلونة من الحصول على توقيع واحد من أهم اللاعبين المطلوبين في صفوف ريال مدريد الموسم المقبل، والإشارة إلى مدافع بايرن ميونخ ديفيد ألابا، الذي يستعد لمغادرة “آليانز آرينا” مع آخر ارتباط رسمي هذا الموسم.

وعلمت صحيفة “آس” من مصادرها، أن بيني زاهافي، وكيل أعمال الدولي النمساوي، التقى بحاكم برشلونة الجديد خوان لابورتا الأسبوع الماضي، وذلك للاتفاق على الخطوط العريضة في عقد صاحب الـ28 عاما مع البلو غرانا، حال فاز المحامي الكاتالوني بالانتخابات الرئاسية، وهو ما حدث مساء الأحد، باكتساح منافسيه فيكتور فونت وتوني فريشيا في الماراثون الانتخابي.

وذكرت الصحيفة في تقرير بعنوان “لابورتا يجتمع بوكيل ألابا”، أن الرئيس الجديد، أخبر الوكيل السبعيني، أنه بمجرد وصوله إلى سُدّة حكم “كامب نو”، سيتقدم باقتراح رسمي لضم اللاعب، للاستفادة من خبرته ومرونته التكتيكية، نظرا لقدرته على اللعب في مراكز متعددة سواء على مستوى الدفاع أو الوسط، فيما يعطي مؤشرات أنه سيحدث نقلة إيجابية لمشروع البرسا الجديد.

وأوضح التقرير، أن لابورتا يدرك جيدا أن مهمة ضم قائد المنتخب النمساوي، لن تكون مفروشة بالورود، لعدة أسباب، منها شروط اللاعب الباهظة، وأيضا المنافسة الشرسة مع الغريم الأزلي ريال مدريد، الذي يتقدم سباق الطامعين في الصفقة المجانية الكبرى، لحاجته الماسة هو الآخر لخدمات مدافع جوكر بحجم وكفاءة متمرد العملاق البافاري، مع تقدم سيرخيو راموس في العمر، وتزايد فرص ماسيلو في الرحيل.

مع ذلك، أشارت “آس” إلى وجود ما وصفته “صيغا” لدى لابورتا، لإقناع ألابا بتفضيل القميص الكاتالوني على نظيره المدريدي، أهمها الوصول إلى مسافة قريبة فيما يخص الأمور المادية، بعد تخفيف فاتورة الأجور، بالتخلص من أسماء من نوعية فيليب كوتينيو وأنطوان غريزمان، بجانب إغراء الوكيل، بعروض لا تقاوم وضمانات على المستوى الرياضي والشخصي.

في الوقت ذاته، بصمت صحيفة “بيلد” الألمانية على صحة هذه المعلومة، مؤكدة أن الصفقة الدفاعية التي وعد بها لابورتا حال فاز بالانتخابات الرئاسية، كان يقصد بها ألابا، لعلاقته القوية بالوكيل زافاهي والآخر فالي رمضاني، إلى جانب استغلال رغبة اللاعب في الانتقال إلى الدوري الإسباني وليس البريميرليغ أو اللعب في باريس سان جيرمان بعد رحيله عن البايرن.

وكان ألابا قد أعطى وسائل الإعلام، فرصة ذهبية جديدة لإثارة الشائعات والتكهنات حول مستقبله، باعتراف رسمي، أنه قرر إنهاء رحلته في “آليانز آرينا”، لكن دون أن يكشف أو حتى يعطي تلميحات حول وجهته المحتملة، وسط أنباء محدثة على رأس الساعة تضع اسمه في جمل مفيدة مع فرق الصفوة القادرة على تحمل راتبه الضخم.