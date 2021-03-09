تشيلسي يفوز على إيفرتون في الدوري الإنكليزي

تغلب تشيلسي على ضيفه إيفرتون 2/ صفر، اليوم الإثنين، ضمن منافسات المرحلة السابعة والعشرين من الدوري الإنكليزي لكرة القدم.

وتقدم تشيلسي في الدقيقة 31 بهدف سجله بن جودفري مدافع إيفرتون بالخطأ في مرمى فريقه، قبل أن يضيف الإيطالي جورجينيو الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 65.

ورفع تشيلسي رصيده إلى 50 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 46 نقطة في المركز الخامس.

وبدأت المباراة بضغط من جانب تشيلسي، الذي أراد تسجيل هدف مبكر، فيما تراجع فريق إيفرتون إلى منطقة جزاءه مع محاولات لشن هجمات مرتدة من حين إلى آخر.

ودخل توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي المباراة بالثلاثي الهجومي تيمو فيرنر، وكاي هافيرتز، وكالوم هودسون أودوي.

على الجانب الأخر استعان إيفرتون بهدافه كالفرت لوين، إلى جانب البرازيلي ريتشارلسون، بالإضافة إلى الأيسلندي جيلفي سيجوردسون.

وحفلت ربع الساعة الأولى من المباراة بأداء عنيف من جانب لاعبي الفريقين، لكن الحكم لم يشهر البطاقات سوى مرة واحدة في الشوط الأول وبالتحديد في الدقيقة 17 لميسون هولجيت مدافع إيفرتون.

وفي الدقيقة 31 نجح تشيلسي في تسجيل الهدف الأول، حينما اندافع كاي هافيرتز ليرسل كرة عرضية، قابلها بن جودفري مدافع إيفرتون ليسجلها بالخطأ في مرمى فريقه.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الأول أي جديد، ليطلق الحكم صافرته بتقدم تشيلسي 1/ صفر.

ومع بداية الشوط الثاني، سعى تشيلسي لتعزيز النتيجة، وسجل كاي هافيرتز هدفا في الدقيقة 54، لكن الحكم ألغاه ولجأ إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، ليتأكد من عدم صحته.

وفي الدقيقة 65 احتسب الحكم ركلة جزاء لتشيلسي، ترجمها الإيطالي جورجينو بنجاح في الشباك مسجلا الهدف الثاني لفريقه.

وبعد الأداء القوي لفريقه طوال أحداث الشوطين، اجرى توخيل تبديلات حيث خرج كالوم هودسون أودوي وحل بدلا منه ماسون ماونت، فيما شارك الفرنسي نجولو كانتي بدلا من الكرواتي ماتيا كوفاسيتش، والأمريكي كريستيان بولسيتش بدلا من تيمو فيرنر.

على الجانب الأخر، لم ينجح إيفرتون في إزعاج دفاع تشيلسي وحارس مرماه إدوارد ميندي، وفشل مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي في تقديم شيء جديد للفريق من أجل العودة للمباراة.

ولم تشهد باقي دقائق الشوط الثاني أي جديد، ليطلق الحكم صافرة نهايته بفوز تشيلسي 2/ صفر.