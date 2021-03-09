الصحة بغزة خلال 15 عاما: بناء 4 مستشفيات وتجهيز 1,127 سريراً و106 وحدة غسيل كلى

غزة- الرأي

على الرغم من كثرة العقبات وقلة الإمكانيات المتاحة في مستشفيات قطاع غزة بسبب ظروف الحصار المستمر منذ 15 عام على التوالي، تصر وزارة الصحة في قطاع غزة التحدي والإبداع وانجاز عمليات نوعية تجري لأول مرة على مستوى فلسطين وأحياناً على مستوى الوطن العربي والعالم.

وزارة الصحة في قطاع غزة سجلت العديد من الإنجازات على كافة الأصعدة وعمدت على تطوير القطاع الصحي بدءً بإدخال أجهزة متطورة وبناء المستشفيات وليس إنتهاءً بمواجهة وباء كورنا بوضع الخطط الاستراتيجية وغيرها من الإنجازات التي تنير جبينها.

وفيات الأطفال الرضع

وزارة الصحة في قطاع غزة ذكرت في تقرير إنجازاتها خلال 15 عاماً أن هناك انخفاض كبير على معدلات وفيات الرضع الأمر الذي يعكس مدي تطور الخدمات الصحية المقدمة على صعيد رعاية الأطفال حديثي الولادة والتقدم في الحضانات ومستشفيات الأطفال.

اتساع الخدمات على المستوى الكمي

وذكرت الصحة في تقريرها أن عدد المستشفيات في قطاع غزة التابعة لوزارة الصحة سجلت بناء 4 مستشفيات جديدة؛ حيث بلغت المستشفيات في قطاع غزة عام 2006 عدد 10 مستشفيات إلى أن وصلت في العام 2020 إلى 14 مستشفى؛ وبالتالي ازدادت أعداد الأسرة من 1587 سرسر إلي 2616 سرير.

كما وبلغ عدد أسرة العناية المركزة 150 سرير خلال العام 2020 وفي العام 2006 كان عدد الاسرة 39 سرير، في حين بلغ عدد أسرة الحضانة 137 سرير خلال العام 2020 بينما كان عدد أسرة الحضانة 81 سرير خلال عام 2006. كما بينت الصحة في تقريرها.

وبينت أن إجمالي عدد وحدات غسيل الكلى بلغ في مستشفيات الوزارة 152 وحدة خلال العام 2020 يعمل منها 135 وحدة وتخدم 938 مريض؛ في حين كان عدد الوحدات 46 وحدة خلال العام 2006 ويعمل منها 39 وحدة وتخدم 289 مريض، علماً أنه تم إضافة قسم غسيل كلوي للأطفال في مشفى الرنتيسي بسعة 10 وحدات في العام 2009.

الخدمات الطبية النوعية

واستطاعت وزارة الصحة من خلال تطلعها نحو تطوير الخدمات الطبية المقدمة والتخفيف من الأعباء على المواطن الفلسطيني تقديم العديد من الخدمات الطبية المتطورة أبرزها خدمة القسطرة القلبية؛ حيث تم إنشاء خدمة القسطرة القلبية بوزارة الصحة منذ افتتاح أول قسم بمستشفى غزة الأوروبي عام 2006 تكللت بنجاحات ألقت بظلالها على تجويد الخدمة وتخفيف معاناة المرضى من التنقل عبر محطات الوصول للعلاج بالخارج”.

وحسب الصحة؛ فقد بلغ إجمالي العمليات 121 في عام 2016 في حين بلغ عدد العمليات للعام 2014 ما يقارب 1988 في حين بلغ عام 2020 ما يقارب 2967 عملية.

ولم تتوقف عجلة التطور في خدمة القسطرة عند ذلك الحد بل تم إدراج ملف القسطرة الطارئة لأول مرة في قسطرة مجمع الشفاء، ليتم وضع بروتوكول في يناير 2015 لإجراء عمليات القسطرة الطارئة لجميع الحالات التي تعاني من جلطة قلبية حادة والتي تصل المستشفى أثناء الدوام الرسمي أي في الفترة الصباحية خلال 90 دقيقة من دخولهم قسم الطوارئ، وأن تجرى الحالات الطارئة التي تصل خارج أوقات الدوام الرسمي، حتى تمكن الفريق الطبي من اجراء (1556) عملية قسطرة علاجية طارئة لمرضى يعانون من جلطة قلبية حادة حتى اللحظة.

ونشر وزارة الصحة عشرات الأبحاث العلمية التي أجريت على مرضى في قسم القلب و القسطرة ليصل عددها إلى (37) بحث علمي حتى الآن، وفى عام 2020 تم نشر 18 بحث علمي في مجلات علمية محكمة دوليا.

وأضحى مركز القسطرة بمجمع الشفاء المركز الوحيد على مستوى فلسطين الذي تمكن من نشر أبحاث علمية بهذا العدد في مجلات دولية على مستوى أقسام ومستشفيات وزارة الصحة التي أصبحت مراجعا علمية لكثير من الأبحاث العالمية المماثلة على مستوى العالم، واستخدامها كمراجع علمية لأكثر من 75 مرة الى الآن.

جراحة القلب المفتوح

ومن الإنجازات التي سجلتها وزارة الصحة خلال 15 عاماً بدأ العمل في جراحة القلب المفتوح مطلع العام 2010 في مجمع الشفاء الطبي وقد بلغ عدد العمليات 189 عملية خلال العام 2020 وقد أثرت جائحة كورونا سلبا على تقديم خدمة جراحة القلب، فيما بلغت عدد العمليات في عام 2014 ما يقارب 348 عملية و249 عملية في عام 2010.

زراعة الكلى

تم إدخال عمليات زراعة الكلى في شهر يناير من عام 2013 وكانت هذه الفكرة حلم تراود كل طبيب يقدم خدماته لمرضى الفشل الكلوي ويتعايش معهم ويشعر بمعاناتهم، وبدأت تُنسج خيوط الفكرة بمحض الصدفة عندما زار وفد طبي متعدد التخصصات من بريطانيا مجمع الشفاء الطبي في العام 2011، للاطلاع على الوضع الصحي، وكان بينهم طبيب مصري وقد تم إطلاع الوفد على معاناة مرضى الفشل الكلوي في ظل الحصار والاغلاقات المتكررة وعمليات الغسيل الكلوي المرهقة التي تواجه بعض نقص مستهلكاتها الطبية، وأن الحل الأمثل لهم عمليات زراعة كلى.

وبعد وضع اللمسات الأخيرة للشروع بعمليات زراعة الكلى، بدأت وزارة الصحة بفرز الحالات التي تحتاج زراعة الكلى حيث تم إجراء أول عملية زراعة كلى في يناير 2013 لمريض عانى ويلات الغسيل الكلوي المتكرر لسنوات ومعاناة السفر وعذاباته الى جانب الوضع المادي الصعب حيث تبرعت له زوجته بكلية بعد اجراء فحوصات تطابق الانسجة، لتحقق نجاحا كبيرا يضاهى الدول المتقدمة.

وذكرت الصحة أن مجموع ما تم إجراءه من عمليات زراعة الكلى 101 عملية، في حين يتوفر 152 جهاز غسيل كلى.

التطوير في الأجهزة الطبية التشخيصية والعلاجية

ورغم ظروف الحصار المستمر استطاعت وزارة الصحة إدخال المئات من الأجهزة الطبية المتطورة للخدمة حيث تم توفير 5 أجهزة أشعة مقطعية متعددة المقاطع بالإضافة إلى 2 جهاز رنين مغناطيسي إضافة إلى 5 أجهزة فلورسكوبي رقمي و14 جهاز فلورسكوبي رقمي عمليات و2 جهاز تفتيت حصى و2 جهاز تصوير الثدي الرقمي و20 جهاز ألترساوند للأوعية الدموية و14 جهاز ألترساوند للقلب و10 أجهزة منظار جراحي و3 جهاز منظار جوف الرحم و8 أجهزة منظار تشخيص و2 جهاز منظار ركبة و3 أجهزة شفط المياه البيضاء و15 جهاز وسائط رقمية لتحويل الأشعة التقليدية إلى محوسبة.

المشاريع الإنشائية

وعلى صعيد المشاريع الإنشائية استطاعت وزارة الصحة خلال السنوات الماضية من تنفيذ العديد من المشاريع الإنشائية والترميمات لعدد من مراكز تقديم الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز رعاية أولية بإجمالي 229.085.200$ .

التأمين الصحي

وعلى صعيد ملف التأمين الصحي بلغ عدد العائلات المؤمنة حتى العام 2020 / 210340 عائلة بمعدل زيادة 20.6% عن العام 2010 الذي وصل إلي 174.369 عائلة؛ وتشمل كلا من تأمين النظام الرسمي والمجاني ولا تشمل التأمين العسكري وتعود هذه الزيادة نتيجة زيادة عدد المؤسسات التي قامت بإبرام اتفاقية مع وكالة الغوث بعد خصم جزء من المتراكمات المالية.

أزمة الإضرابات والاستنكافات للكوادر الصحية

شهدت الأعوام 2006-2008 إضرابات متكررة عن العمل أعقبها استنكاف مفاجئ لحوالي 2400 موظف؛ استطاعت الوزارة إدارة هذه الأزمة من خلال الاستعانة بالعديد من الكوادر على بند التطوع بالتنسيق مع النقابات الصحية المختلفة وكذلك التوظيف الدائم وعلى بند العقود.

أزمة نقص الأدوية

وزارة الصحة عانت من نقص شديد من الأدوية والمهمات الطبية بنسبة تجاوزت 35% وقد استطاعت الوزارة التعامل مع هذه المشكلة بالتواصل مع المؤسسات المانحة لتوفير هذه المستلزمات.

العدوان ومسيرات العودة

تعرض قطاع غزة خلال السنوات الماضية إلى عدوان متكرر أبرزها عدوان (2008-2012-2014) إلى جانب جولات من التصعيد وقد أسفر ذلك إلى جرح واستشهاد الآلاف من المواطنين العزل.

جائحة كورونا

قامت وزارة الصحة باتخاذ الإجراءات الجادة لمواجهة جائحة كورونا منذ اللحظة الأولى من إعلان وزارة الصحة العالمية بإنتشار الوباء عالميا بتاريخ 30/1/2020م.

كما ودشنت وزارة الصحة خطة استراتيجية مبنية على أسس علمية ومنهجية واضحة تشمل مراحل الاستعداد والاستجابة والتعافي، بالإضافة لتشكيل عدد من اللجان الاستشارية والتنسيقية والتنفيذية لمتابعة الجائحة بشتى تفاصيلها.

كما وتم تجهيز مراكز الحجر للعائدين والتي فاق عددها 29 مركزاً كما تم تجهيز مستشفيات العزل والتي تم تخصيصها لعزل الحالات المرضية ( مستشفى رفح والأوربي والصداقة التركي وأقسام المستشفيات الحكومية) كما تم تجهيز مراكز الفرز التنفسي في جميع المحافظات، إضافة إلى تجهيز العديد من الفرق الطبية المتنقلة استجابة للأغراض المختلفة لمواجهة كورونا.