سلطة الأراضي تعقد دورة تدريبية حول فن التعامل مع الجمهور

غزة- الرأي

عقدت دائرة الشئون الإدارية والمالية دورة متخصصة حول فن التعامل مع الجمهور واستهدفت الدورة كافة موظفي الاستقبال وموظفي خدمات الجمهور وموظفي العلاقات العامة والموظفين الإداريين الذين لهم اتصال مباشر بالجمهور والمراجعين، ويأتي ذلك، في سياق السعي الدائم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولصقل مهارات الموظفين وتعريفهم بأهمية اتقان التعامل مع المراجعين، لاسيما في صالة الاستقبال ومركز خدمات الجمهور.



وأكدت الإدارة العامة للشئون الإدارية والمالية ، على أن هذه الدورة الذي تتم بالتعاون والتنسيق الكامل مع ديوان الموظفين العام تأتي لتطوير قدرات الموظفين وتعريفهم مفاهيم وفنون التعامل مع الجمهور والتطبيقات العملية على مهارات التعامل في بيئة العمل وتمكين المشاركين من خلق جو من الالفة مع الجمهور من خلال تدريبهم على منهجية حديثة لهذه الغاية.



وتتناول الدورة الذي يقدمها المدرب م. علي عكيلة عدة محاور أساسية منها المفاهيم المرتبطة بفنون التعامل مع الجمهور والعمل على رفع كفاءة وفعالية مقدمي الخدمات في مجال الاتصال والتواصل باستحضار وتنفيذ عدد من التمارين العملية التطبيقية التي تحقق صقل مهاراتهم.



وتستمر الدورة التي تم افتتاحها بحضور ا. هاني حسونة نائب مدير الإدارة العامة للتدريب والتطوير بديوان الموظفين العام لمدة أربعة أيام بواقع ستة ساعات تدريبية .