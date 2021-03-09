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التعليم تناقش تطوير تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

09 آذار / مارس 2021 10:35

التعليم تناقش تطوير تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة
التعليم تناقش تطوير تعليمات ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة

غزة- الرأي

ناقشت وحدة التراخيص والاعتماد المدرسي بوزارة التربية والتعليم العالي، تطوير تعليمات وشروط ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة.

 جاء ذلك، خلال زيارة وفد من وحدة التراخيص والاعتماد المدرسي بوزارة التربية والتعليم العالي، لمديرية تعليم شرق غزة.


وترأس الوفد مدير وحدة الترخيص والاعتماد المدرسي د. منى الصادق، وكان في استقبالهم مدير التربية والتعليم أ. مازن نور الدين، ومدير الدائرة الإدارية أ. منير أبو زعيتر، ورئيس قسم الترخيص أ. أحمد أبو الكاس.


وضم وفد الوزارة رئيس قسم الاعتماد المدرسي د. منير شقورة ، و رئيس قسم ترخيص رياض الأطفال والمدارس الخاصة أ. فاتن اللداوي.

وثمنت د.الصادق دور المديرية في العمل التعليمي، وقامت بشرح تعريفي بوحدة الترخيص والاعتماد المدرسي من حيث اختصاصها ومهامها ومجالات عملها وهيكليتها وتم التأكيد على ترسيخ قواعد ترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة بهدف التحسين المستمر وضمان جودة العملية التعليمية.


من جهته، أكد أ. نور الدين على اهتمام المديرية بالاعتماد والجودة للمؤسسات التعليمية، لافتاً إلى أن مدارس المديرية شاركت في الاعتماد المدرسي سابقاً، و حصلت على مستويات أداء عالية وأن هناك استمرارية في العطاء والتعاون في هذا الجانب .


وفي نهاية الزيارة شكر مدير التربية والتعليم الوفد الزائر وأبدى استعداد المديرية للالتزام بمعايير الترخيص والاعتماد المدرسي للمؤسسات التعليمية.


وفي نفس السياق، قام وفد وحدة الترخيص بجولة تفقدية وزيارة لـ 6 رياض أطفال تابعة للمديرية، حيث تم اللقاء بالطاقم التعليمي وجرى متابعة مدى التزام هذه الرياض بشروط الترخيص.
 

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